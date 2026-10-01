Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман опроверг сообщения о якобы покушении на него под Киевом. Он заявил, что информация о гибели его и охранников не соответствует действительности.

Об этом бизнесмен написал в сети Х.

Денис Штилерман опроверг заявление о своей гибели

— Слухи о моей гибели или гибели моих охранников немного преувеличены, – написал совладелец Fire Point, комментируя сообщения о возможном покушении.

До этого военный журналист Сергей Ауслендер сообщил, что получил от источника информацию о попытке покушения на главу Fire Point. По его словам, инцидент якобы произошел под Киевом.

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Ауслендер утверждал, что Штилерман якобы получил легкое ранение, один из его охранников погиб, нападавших ликвидировали.

Денис Штилерман — совладельц и главный конструктор Fire Point – украинской компании, которая занимается производством дальнобойных беспилотников и ракетного вооружения.

По данным СМИ, Штилерман владеет 97,5% акций компании, 2,5% принадлежат Егору Скализе.

К известным разработкам Fire Point относятся дальнобойный беспилотник FP-1 и крылатая ракета FP-5 Фламинго. Компания работает над другими образцами ракетного вооружения.

Коммуникационница Firepoint в комментарии Радио Свобода и РБК Украина назвала информацию о покушении на Дениса Штилермана.

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