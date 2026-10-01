Головний конструктор і співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман спростував повідомлення про нібито замах на нього під Києвом. Він заявив, що інформація про загибель його та охоронців не відповідає дійсності.

Про це бізнесмен написав у мережі Х.

Денис Штілерман спростував заяву про свою загибель

– Чутки про мою загибель або загибель моїх охоронців трохи перебільшені, – написав співвласник Fire Point, коментуючи повідомлення про можливий замах.

До цього військовий журналіст Сергій Ауслендер повідомив, що отримав від джерела інформацію про спробу замаху на главу Fire Point. За його словами, інцидент нібито стався під Києвом.

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Ауслендер стверджував, що Штілерман нібито отримав легке поранення, один із його охоронців загинув, нападників ліквідували.

Денис Штілерман є співвласником і головним конструктором Fire Point – української компанії, яка займається виробництвом далекобійних безпілотників та ракетного озброєння.

За даними ЗМІ, Штілерман володіє 97,5% акцій компанії, 2,5% належать Єгору Скализі.

До відомих розробок Fire Point належать далекобійний безпілотник FP-1 та крилата ракета FP-5 Фламінго. Компанія працює над іншими зразками ракетного озброєння.

Комунікаційниця Firepoint у коментарі Радіо Свобода та РБК Україна назвала інформацію про замах Дениса Штілермана вигадкою.

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