В Вышгороде Киевской области в результате российского удара 30 ноября погиб сотрудник компании Fire Point.

Об этом в сети X сообщил главный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман.

В Вышгороде погиб сотрудник компании Fire Point: что известно

По словам Штилермана, семья погибшего находится в больнице в критическом состоянии.

— Во время атаки на Вышгород россияне убили нашего коллегу. Его семья сейчас в критическом состоянии, — написал он.

Штилерман убежден: россиянам повезло, что украинцы, в отличие от них, не наносят ответных ударов по их жилым домам в ответ на ежедневные обстрелы наших мирных городов.

А украинской стороне, отмечает Денис Штилерман, известно, где проживают многие наши враги со своими семьями.

Стоит отметить, что компания Fire Point известна производством украинских дальнобойных ракет Фламинго.

Напомним, что в результате атаки дронами типа Shahed с кассетными боеприпасами 30 ноября в Вышгороде произошел пожар в многоэтажке и частично разрушен частный дом.

По последним данным, один человек погиб, еще 19 человек получили ранения.

