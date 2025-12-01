В Вышгороде погиб сотрудник компании Fire Point, производящей ракеты Фламинго
В Вышгороде Киевской области в результате российского удара 30 ноября погиб сотрудник компании Fire Point.
Об этом в сети X сообщил главный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман.
В Вышгороде погиб сотрудник компании Fire Point: что известно
По словам Штилермана, семья погибшего находится в больнице в критическом состоянии.
— Во время атаки на Вышгород россияне убили нашего коллегу. Его семья сейчас в критическом состоянии, — написал он.
Штилерман убежден: россиянам повезло, что украинцы, в отличие от них, не наносят ответных ударов по их жилым домам в ответ на ежедневные обстрелы наших мирных городов.
А украинской стороне, отмечает Денис Штилерман, известно, где проживают многие наши враги со своими семьями.
Стоит отметить, что компания Fire Point известна производством украинских дальнобойных ракет Фламинго.
Напомним, что в результате атаки дронами типа Shahed с кассетными боеприпасами 30 ноября в Вышгороде произошел пожар в многоэтажке и частично разрушен частный дом.
По последним данным, один человек погиб, еще 19 человек получили ранения.