Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных и работников оборонной промышленности, которые обеспечивают возможность наносить удары по российским военным объектам.

Зеленский о результатах дипстрайков

Как сообщил президент в Telegram, Украина продолжает наносить дальнобойные удары по целям, связанным с ведением войны против Украины.

I thank all our defenders who are working to send Russia’s sick war back to where it came from. This means thousands upon thousands of people in our defense industry working to ensure that Ukraine has the means to respond to every Russian strike. And thousands of warriors who… pic.twitter.com/ARz5LCfIpu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

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Зеленский проинформировал, что среди последних пораженных объектов цель в Черном море (судя по обнародованному видео, речь идет о судне), место запуска и хранения ударных беспилотников в Орловской области РФ, нефтяной объект в Самарской области и складобеспечения российских войск в Брянской области.

– И сегодня тоже есть важные результаты наших дипзабастовок. Поражена цель в Черном море, также место пуска и хранения ударных дронов в Орловском регионе. Применялись санкции и по нефтяному объекту в Самарском регионе, по складу обеспечения оккупантов в Брянском регионе, — написал он в Telegram.

Президент подчеркнул, что именно такие справедливые ответы сейчас нужны, а Украина и дальше будет пытаться лишать Россию возможностей продолжать войну.

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