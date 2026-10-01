Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных и работников оборонной промышленности, которые обеспечивают возможность наносить удары по российским военным объектам.

Зеленский о результатах дипстрайков

Как сообщил президент в Telegram, Украина продолжает наносить дальнобойные удары по целям, связанным с ведением войны против Украины.

Сейчас смотрят

Зеленский проинформировал, что среди последних пораженных объектов цель в Черном море (судя по обнародованному видео, речь идет о судне), место запуска и хранения ударных беспилотников в Орловской области РФ, нефтяной объект в Самарской области и складобеспечения российских войск в Брянской области.

– И сегодня тоже есть важные результаты наших дипзабастовок. Поражена цель в Черном море, также место пуска и хранения ударных дронов в Орловском регионе. Применялись санкции и по нефтяному объекту в Самарском регионе, по складу обеспечения оккупантов в Брянском регионе, — написал он в Telegram.

Президент подчеркнул, что именно такие справедливые ответы сейчас нужны, а Украина и дальше будет пытаться лишать Россию возможностей продолжать войну.

Читайте также
Силы обороны нанесли удар по складу БпЛА, командному пункту и базе РФ на ВОТ — Генштаб
Атака українських дронів

Связанные темы:

Война в УкраинеВладимир Зеленский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.