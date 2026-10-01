Третій армійський корпус оприлюднив відео масової здачі військових РФ у полон. Окупанти пояснюють рішення здатися голодом, виснаженням, хаосом у командуванні та погрозами від власних командирів.

Про це Третій армійський корпус (3 АК) повідомив у четвер, 1 жовтня.

Третій корпус показав відео здачі росіян у полон

3 АК показав кадри масової здачі росіян у полон та їхньої розмови з командиром корпусу, бригадним генералом Андрієм Білецьким.

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Протягом трьох етапів операції Вівальді українські військові взяли живими понад 250 військовослужбовців противника. Серед полонених – десятки російських офіцерів.

– Рішення здатися окупанти пояснюють голодом, виснаженням, управлінським хаосом і погрозами з боку власних командирів, які під тиском Третього корпусу втрачають контроль над ситуацією, – йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому відео полонені розповідають, що через нестачу їжі на позиціях їм доводилося їсти кропиву та кору, для виживання вони полювали на диких тварин.

Воду російські військові збирали із дощу, а іноді змушені були пити власну сечу через сильне зневоднення.

За словами полонених, поранених із позицій не евакуюють. Єдиною можливістю врятуватися для них стає самостійне пересування до точки евакуації.

Під час розмови з Білецьким один із російських офіцерів підтвердив, що особовий склад масово гине через виснаження та голод.

Хаос в російських військах

Ще однією причиною здачі в полон у 3 АК називають хаос у російських штабах. Через тиск українських сил командування противника почало втрачати контроль над ситуацією на полі бою.

За даними корпусу, серед полонених дедалі частіше опиняються не піхотинці, а військові вузьких спеціальностей.

– Зараз у кількох російських полках почався розвал. Саме тому в полон потрапляє навіть не піхота, а пілоти БпЛА, мінометники, фахівці РЕБ. Ми піхоту в окопах зустрічаємо рідше, ніж спеціалістів, – заявив Білецький.

Російські офіцери, які потрапили в полон, стверджують, що близько восьми місяців тому ситуація на цьому напрямку різко змінилася. Просування російських військ зупинилося, виконувати накази командування стало неможливо.

– Полон – найкраще, що з вами могло статися, бо найближчим часом ваші військові потраплять у ще більше пекло, – заявив Білецький, звертаючись до російських військових.

Нагадаємо, за три етапи операції Вівальді Третій армійський корпус звільнив 176 квадратних кілометрів території на Лиманському напрямку, знищив понад 5 тис. військових РФ та взяв у полон 250 окупантів.

Фото: Третій армійський корпус

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