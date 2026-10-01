Учителя сегодня работают в непростых условиях. Несмотря на воздушные тревоги, дистанционное обучение и другие вызовы, они продолжают учить детей, помогают им получать знания и готовят к взрослой жизни. От их ежедневной работы зависит, какими специалистами и гражданами станут школьники в будущем.

Для педагогов, которые стремятся развиваться, делиться собственными наработками и показывать профессиональное мастерство, ежегодно проводят всеукраинский конкурс Учитель года.

Факты ICTV разбирались, кто может принять участие в конкурсе Учитель года 2027, какие номинации предусмотрены и когда пройдет регистрация.

Сейчас смотрят

Учитель года 2027: кто может подать заявку

Министерство образования и науки уже определило условия проведения конкурса Учитель года 2027.

К участию в конкурсе допускают педагогов, которые работают в учреждениях общего среднего или профессионального образования и имеют более трех лет педагогического стажа.

То есть принять участие смогут учителя, у которых уже есть соответствующий опыт работы и которые готовы продемонстрировать свои профессиональные навыки во время конкурсных испытаний.

Конкурс Учитель года 2027: номинации

В 2027 году педагоги будут соревноваться в четырех номинациях:

Биология;

Защита Украины;

Информатика;

Украинский язык и литература.

Таким образом, конкурс охватывает разные направления, от естественно-научного образования и цифровых технологий до преподавания украинского языка и литературы и предмета Защита Украины.

Какие испытания ждут участников

В рамках конкурса педагоги пройдут несколько испытаний. Среди них методический экспромт, методический практикум, письменная работа, тестирование и урок.

Задания будут проверять не только знания своего предмета. Во время конкурса оценят умение учителя работать с методиками обучения, взаимодействовать с учениками, использовать цифровые инструменты, анализировать результаты своей работы и находить решения в педагогических ситуациях.

Также внимание уделят способности планировать учебный процесс, применять новые подходы и объяснять собственные педагогические решения.

Проведение конкурса Учитель года 2027

Как отметили в МОН, конкурс Учитель года 2027 пройдет в два тура.

Первый тур состоится на областном уровне и в Киеве. Его проведение запланировано на декабрь 2026 года — февраль 2027 года.

Второй тур пройдет уже на общегосударственном уровне в апреле и мае 2027 года.

Учитель года 2027: когда регистрация

Подать заявку на участие в конкурсе можно будет с 18 октября по 9 ноября 2026 года. Регистрация будет проходить на странице конкурса в разделе Регистрация 2027.

Правила и подробный порядок проведения конкурса МОН обнародовало в письме от 24 сентября 2026 года № 1/20785-26 Об условиях и порядке проведения всеукраинского конкурса Учитель года 2027.

Учитель года 2027 предусматривает несколько этапов, во время которых педагоги смогут показать не только знания своего предмета, но и подходы к обучению, работу с учениками и профессиональные навыки.

Подробные условия конкурса и документы МОН обнародованы на странице всеукраинского конкурса «Учитель года».

Читайте также Зимние каникулы 2026-2027: сколько дней будут отдыхать школьники

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.