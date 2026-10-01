Учителі сьогодні працюють у непростих умовах. Попри повітряні тривоги, дистанційне навчання та інші виклики, вони продовжують навчати дітей, допомагають їм здобувати знання та готують до дорослого життя. Від їхньої щоденної роботи залежить те, якими фахівцями та громадянами стануть школярі в майбутньому.

Для педагогів, які прагнуть розвиватися, ділитися власними напрацюваннями та показати професійну майстерність, щороку проводять всеукраїнський конкурс Учитель року.

Факти ICTV розбиралися, хто може взяти участь у конкурсі Учитель року 2027, які номінації передбачені та коли відбудеться реєстрація.

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Учитель року 2027: хто може подати заявку

Міністерство освіти і науки вже визначило умови проведення конкурсу учитель року 2027.

До участі в конкурсі допускають педагогів, які працюють у закладах загальної середньої або професійної освіти та мають понад три роки педагогічного стажу.

Тобто взяти участь зможуть учителі, які вже мають відповідний досвід роботи та готові продемонструвати свої професійні навички під час конкурсних випробувань.

Конкурс Учитель року 2027: номінації

У 2027 році педагоги змагатимуться у чотирьох номінаціях:

Біологія;

Захист України;

Інформатика;

Українська мова та література.

Отже, конкурс охоплює різні напрями, від природничої освіти та цифрових технологій до викладання української мови й літератури та предмета Захист України.

Які випробування чекають на учасників

У межах конкурсу педагоги проходитимуть кілька випробувань. Серед них методичний експромт, методичний практикум, письмова робота, тестування та урок.

Завдання перевірятимуть не лише знання свого предмета. Під час конкурсу оцінюватимуть уміння вчителя працювати з методиками навчання, взаємодіяти з учнями, використовувати цифрові інструменти, аналізувати результати своєї роботи та знаходити рішення у педагогічних ситуаціях.

Також увагу приділять здатності планувати навчальний процес, застосовувати нові підходи та пояснювати власні педагогічні рішення.

Проведення конкурсу Учитель року 2027

Як зазначили у МОН, конкурс Учитель року 2027 проходитиме у два тури.

Перший тур відбудеться на обласному рівні та в Києві. Його проведення заплановане на грудень 2026 року — лютий 2027 року.

Другий тур проходитиме вже на загальнодержавному рівні у квітні та травні 2027 року.

Учитель року 2027: коли реєстрація

Подати заявку на участь у конкурсі можна буде з 18 жовтня до 9 листопада 2026 року. Реєстрація відбуватиметься на сторінці конкурсу в розділі Реєстрація 2027.

Правила та детальний порядок проведення конкурсу МОН оприлюднило в листі від 24 вересня 2026 року № 1/20785-26 Про умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу Учитель року 2027.

Учитель року 2027 передбачає кілька етапів, під час яких педагоги зможуть показати не лише знання свого предмета, а й підходи до навчання, роботу з учнями та професійні навички.

Детальні умови конкурсу та документи МОН оприлюднені на сторінці всеукраїнського конкурсу Учитель року.

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