Украинский аналог Atacms: появилось видео испытаний баллистической ракеты FP-7
- Украинская компания Fire Point провела испытания новой баллистической ракеты FP-7, которая является аналогом Atacms с дальностью поражения до 200 км.
- Новое вооружение, созданное на базе С-400, способно наносить высокоточные удары по военным объектам в Белгороде и Брянске, существенно ослабляя логистику РФ.
Обнародована видеозапись, на которой зафиксировано испытание новой баллистической ракеты FP-7 от украинской компании Fire Point.
Испытание баллистической ракеты FP-7
Соответствующее видео обнародовал соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман в социальной сети X.
– Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст позже, – отметил он.
Украинский оборонный сектор пополнился новой разработкой – баллистической ракетой малой дальности FP-7 от компании Fire Point.
По данным из открытых источников, это вооружение способно поражать цели на расстоянии до 200 км.
Вітаємо FP7) pic.twitter.com/FxgCHVHMET
— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) February 27, 2026
Новое вооружение предназначено для нанесения высокоточных ударов по наземным целям и позиционируется как аналог американских ракет Atacms.
В основу конструкции FP-7 легли технологические решения советской зенитной ракеты С-400, которые украинские инженеры адаптировали для выполнения задач класса земля-земля. Эта модификация позволяет использовать имеющуюся базу для создания мощного ударного оружия.
Технические характеристики баллистической ракеты FP-7:
- дальность — до 200 км;
- боевая часть — 150 кг;
- максимальная скорость — 1500 м/с;
- средняя скорость — 800 м/с;
- максимальное время полета — 250 секунд.
По плану, серийное производство баллистической ракеты FP-7 должно было стартовать в конце 2025 года, что открывает новые возможности для ВСУ, чтобы атаковать тыловые объекты Российской Федерации.
В частности, в зоне ее поражения окажутся военные объекты в Белгороде, Брянске и других городах вблизи границы. Хотя этой дальности недостаточно для ударов по Москве, но она позволяет существенно ослабить логистику врага.