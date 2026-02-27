Обнародована видеозапись, на которой зафиксировано испытание новой баллистической ракеты FP-7 от украинской компании Fire Point.

Испытание баллистической ракеты FP-7

Соответствующее видео обнародовал соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман в социальной сети X.

– Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст позже, – отметил он.

Украинский оборонный сектор пополнился новой разработкой – баллистической ракетой малой дальности FP-7 от компании Fire Point.

Сейчас смотрят

По данным из открытых источников, это вооружение способно поражать цели на расстоянии до 200 км.

Новое вооружение предназначено для нанесения высокоточных ударов по наземным целям и позиционируется как аналог американских ракет Atacms.

В основу конструкции FP-7 легли технологические решения советской зенитной ракеты С-400, которые украинские инженеры адаптировали для выполнения задач класса земля-земля. Эта модификация позволяет использовать имеющуюся базу для создания мощного ударного оружия.

Технические характеристики баллистической ракеты FP-7:

дальность — до 200 км;

боевая часть — 150 кг;

максимальная скорость — 1500 м/с;

средняя скорость — 800 м/с;

максимальное время полета — 250 секунд.

По плану, серийное производство баллистической ракеты FP-7 должно было стартовать в конце 2025 года, что открывает новые возможности для ВСУ, чтобы атаковать тыловые объекты Российской Федерации.

В частности, в зоне ее поражения окажутся военные объекты в Белгороде, Брянске и других городах вблизи границы. Хотя этой дальности недостаточно для ударов по Москве, но она позволяет существенно ослабить логистику врага.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.