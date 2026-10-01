Україна застосувала власну балістичну ракету FP-7: Зеленський показав відео
- Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше застосувала у бою вітчизняну тактичну балістичну ракету FP-7.
- FP-7 здатна уражати цілі на відстані до 200 км.
Україна вперше використала у бойових умовах вітчизняну тактичну балістичну ракету FP-7.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у четвер, 1 жовтня.
Україна успішно застосувала балістику
За словами глави держави, українська тактична балістика FP-7 вже пройшла перше бойове застосування.
– Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат… Далі – виробництво , – зазначив президент.
Балістична ракета FP-7 здатна уражати цілі на відстані до 200 км. Її максимальна швидкість становить 1500 м/с, кругове відхилення – 14 метрів.
Маса бойового навантаження ракети становитиме 150 кг. Максимальна тривалість її польоту – 250 секунд.
Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026
У березні співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман заявляв, що балістична ракета FP-7 є аналогом ATACMS, але коштує у кілька разів дешевше.
За аеродинамічним компонуванням та принципами керування FP-7 є “клоном” радянських ракет 48Н6, які Росія нині застосовує у складі зенітних ракетних комплексів С-400.
Українська ракета відрізняється від 48Н6 системою наведення та апаратурою управління польотом.
У липні українська оборонна компанія Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x. Вони розробляються для системи протиповітряної оборони Freyja.