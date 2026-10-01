Україна вперше використала у бойових умовах вітчизняну тактичну балістичну ракету FP-7.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у четвер, 1 жовтня.

Україна успішно застосувала балістику

За словами глави держави, українська тактична балістика FP-7 вже пройшла перше бойове застосування.

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– Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат… Далі – виробництво , – зазначив президент.

Балістична ракета FP-7 здатна уражати цілі на відстані до 200 км. Її максимальна швидкість становить 1500 м/с, кругове відхилення – 14 метрів.

Маса бойового навантаження ракети становитиме 150 кг. Максимальна тривалість її польоту – 250 секунд.

Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

У березні співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман заявляв, що балістична ракета FP-7 є аналогом ATACMS, але коштує у кілька разів дешевше.

За аеродинамічним компонуванням та принципами керування FP-7 є “клоном” радянських ракет 48Н6, які Росія нині застосовує у складі зенітних ракетних комплексів С-400.

Українська ракета відрізняється від 48Н6 системою наведення та апаратурою управління польотом.

У липні українська оборонна компанія Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x. Вони розробляються для системи протиповітряної оборони Freyja.

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