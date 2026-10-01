В Україні запускають експериментальний сервіс єДумка на порталі Дія, який дозволить жителям впливати на рішення громади та комунікувати з місцевою владою чи військовими адміністраціями повністю в онлайн-режимі без паперових зборів підписів і черг.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Запуск єДумки в Дії: як вирішувати проблеми громади онлайн

Запроваджений урядом проєкт формує прямий канал діалогу між населенням і посадовцями. Місцева влада зможе проводити опитування, отримувати миттєвий зворотний зв’язок та визначати пріоритетність розв’язання проблем за рівнем підтримки ініціатив.

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Зі свого боку громадяни отримають наступний функціонал:

подавати власні пропозиції з питань місцевого значення та відстежувати перебіг їхнього розгляду;

переглядати, обговорювати та підтримувати ініціативи інших людей;

оцінювати офіційні відповіді посадовців;

брати участь в опитуваннях, які проводитиме місцева влада.

Ключовою зміною сервісу є новий підхід до визначення приналежності до громади. Впливати на рішення зможуть не лише офіційно зареєстровані жителі, а всі реально пов’язані з громадою особи.

Приналежність підтверджуватиметься автоматично за даними державних реєстрів. Право комунікувати з посадовцями надаватиметься за наявності:

задекларованого чи зареєстрованого місця проживання;

статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

нерухомості на території громади;

факту сплати місцевих податків;

очного навчання у місцевих закладах освіти.

Етапи реалізації єДумки в Дії

Експериментальний проєкт розрахований на два роки, а повний функціонал сервісу фахівці планують реалізувати протягом наступних шести місяців.

На першому етапі інструмент повноцінно запрацює у п’яти областях:

Вінницькій;

Волинській;

Запорізькій;

Тернопільській;

Харківській.

Як зазначають у Міністерстві цифрової трансформації, інші органи місцевого самоврядування та військові адміністрації України зможуть долучитися до реалізації ініціативи на добровільній основі.

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