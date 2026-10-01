В Україні запускають сервіс єДумка в Дії: як він працюватиме
- Уряд ухвалив запуск експериментального сервісу єДумка на порталі Дія для онлайн-взаємодії громадян із місцевою владою.
- Новий інструмент дозволить подавати пропозиції, брати участь в опитуваннях та підтверджувати приналежність до громади без паперових довідок.
В Україні запускають експериментальний сервіс єДумка на порталі Дія, який дозволить жителям впливати на рішення громади та комунікувати з місцевою владою чи військовими адміністраціями повністю в онлайн-режимі без паперових зборів підписів і черг.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Запуск єДумки в Дії: як вирішувати проблеми громади онлайн
Запроваджений урядом проєкт формує прямий канал діалогу між населенням і посадовцями. Місцева влада зможе проводити опитування, отримувати миттєвий зворотний зв’язок та визначати пріоритетність розв’язання проблем за рівнем підтримки ініціатив.
Зі свого боку громадяни отримають наступний функціонал:
- подавати власні пропозиції з питань місцевого значення та відстежувати перебіг їхнього розгляду;
- переглядати, обговорювати та підтримувати ініціативи інших людей;
- оцінювати офіційні відповіді посадовців;
- брати участь в опитуваннях, які проводитиме місцева влада.
Ключовою зміною сервісу є новий підхід до визначення приналежності до громади. Впливати на рішення зможуть не лише офіційно зареєстровані жителі, а всі реально пов’язані з громадою особи.
Приналежність підтверджуватиметься автоматично за даними державних реєстрів. Право комунікувати з посадовцями надаватиметься за наявності:
- задекларованого чи зареєстрованого місця проживання;
- статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
- нерухомості на території громади;
- факту сплати місцевих податків;
- очного навчання у місцевих закладах освіти.
Етапи реалізації єДумки в Дії
Експериментальний проєкт розрахований на два роки, а повний функціонал сервісу фахівці планують реалізувати протягом наступних шести місяців.
На першому етапі інструмент повноцінно запрацює у п’яти областях:
- Вінницькій;
- Волинській;
- Запорізькій;
- Тернопільській;
- Харківській.
Як зазначають у Міністерстві цифрової трансформації, інші органи місцевого самоврядування та військові адміністрації України зможуть долучитися до реалізації ініціативи на добровільній основі.