Понад 51% нафтопереробних потужностей Росії виведено з ладу внаслідок далекобійних ударів Сил безпеки та оборони України.

51% нафтопереробки РФ виведено з ладу — Міноборони

Як повідомив міністр оборони Євгеній Хмара, посилаючись на оцінки розвідки, аналітиків Генерального штабу та Міноборони, йдеться про результат системної роботи, спрямованої на послаблення військово-економічного потенціалу РФ та скорочення ресурсів, необхідних для ведення війни.

Останнім часом українські сили уразили низку російських нафтопереробних підприємств, серед яких Московський, Ярославський, КИНЕФ, Пермський, Ільський, Саратовський і Сизранський НПЗ, а також об’єкти в Усть-Лузі.

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У Міноборони наголошують, що наслідки таких операцій можуть проявлятися поступово, однак їхній сукупний ефект суттєво впливає на економічні та військові можливості Росії.

Хмара заявив, що виведення з ладу 51% нафтопереробних потужностей є серйозним ударом по здатності РФ забезпечувати свої війська та фінансувати агресію проти України.

Одним із пріоритетів Міноборони залишаються далекобійні ударні дрони, які дають змогу уражати цілі в глибині території Росії.

За словами міністра, цього року Україна утричі збільшила виробництво та закупівлю таких безпілотників і планує надалі нарощувати спроможності для далекобійних ударів.

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