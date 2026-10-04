51% нафтопереробки РФ виведено з ладу: Міноборони про наслідки далекобійних ударів
- Министр обороны Евгений Хмара заявил, что Силы безопасности и обороны Украины вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России.
- Разведка, Генштаб и Минобороны заявили о том, как такие удары влияют на военно-экономический потенциал РФ.
Понад 51% нафтопереробних потужностей Росії виведено з ладу внаслідок далекобійних ударів Сил безпеки та оборони України.
51% нафтопереробки РФ виведено з ладу — Міноборони
Як повідомив міністр оборони Євгеній Хмара, посилаючись на оцінки розвідки, аналітиків Генерального штабу та Міноборони, йдеться про результат системної роботи, спрямованої на послаблення військово-економічного потенціалу РФ та скорочення ресурсів, необхідних для ведення війни.
Останнім часом українські сили уразили низку російських нафтопереробних підприємств, серед яких Московський, Ярославський, КИНЕФ, Пермський, Ільський, Саратовський і Сизранський НПЗ, а також об’єкти в Усть-Лузі.
У Міноборони наголошують, що наслідки таких операцій можуть проявлятися поступово, однак їхній сукупний ефект суттєво впливає на економічні та військові можливості Росії.
Хмара заявив, що виведення з ладу 51% нафтопереробних потужностей є серйозним ударом по здатності РФ забезпечувати свої війська та фінансувати агресію проти України.
Одним із пріоритетів Міноборони залишаються далекобійні ударні дрони, які дають змогу уражати цілі в глибині території Росії.
За словами міністра, цього року Україна утричі збільшила виробництво та закупівлю таких безпілотників і планує надалі нарощувати спроможності для далекобійних ударів.