Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 4 октября 2026 года — ситуация на фронте
Всего с начала прошедших суток произошло 167 боевых столкновений.
Противник нанес 45 авиаударов, сбросил 166 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5596 дронов-камикадзе и осуществил 1696 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий на 4 октября 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 684-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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