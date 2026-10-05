Замість руху до миру Росія щодня обирає подальшу ескалацію повномасштабної війни. У цей складний період Україна продовжує тісно співпрацювати із західними партнерами для посилення оборони та підготовки до зимового періоду.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Зеленський про підготовку до тристоронніх переговорів

Під час розмови Володимир Зеленський поінформував польського прем’єра про підготовку можливих тристоронніх зустрічей на технічному рівні за участі України, Сполучених Штатів Америки та Росії.

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Президент наголосив, що українська сторона готова до таких форматів і не створює жодних перешкод для їхнього проведення.

— З нашого боку жодних перешкод немає, але важливо, щоб американська сторона підготувалася зі свого боку та забезпечила російську готовність, — стверджує він.

Окрім дипломатичного треку, сторони приділили значну увагу питанню підготовки української енергомережі до прийдешньої зими в умовах постійних російських атак, а також іншим чутливим безпековим темам.

Володимир Зеленський зазначив, що через конфіденційність деталі деяких питань неможливо обговорити телефоном. У зв’язку з цим вони домовилися провести особисту зустріч найближчим часом.

Президент України висловив особисту вдячність Дональду Туску та всій Польщі за стійку підтримку, наголосивши, що зупинити російську агресію та не дати війні поширитися далі можна лише об’єднаною силою всієї Європи.

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