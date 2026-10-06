В среду, 7 октября, в части регионов Украины будут вынуждены применять меры по ограничению потребления электроэнергии. Отключения будут действовать в течение дня как для бытовых потребителей, так и для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света на 7 октября

По информации системного оператора, в течение всех суток — с 00:00 до 23:59 — будут применяться графики отключения электроснабжения. Будут действовать следующие ограничения:

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для промышленности и бизнеса: графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей: графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.

Причиной введения вынужденных ограничений стали последствия очередных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому потребителям советуют следить за обновлениями и информацией о точных графиках на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

Также в компании обращаются к потребителям с призывом, чтобы потреблять электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику.

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