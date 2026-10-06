У середу, 7 жовтня, у частині регіонів України будуть змушені застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії. Відключення діятимуть протягом усього дня як для побутових споживачів, так і для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 7 жовтня

За інформацією системного оператора, протягом всієї доби — з 00:00 до 23:59 — застосовуватимуться графіки відключення електропостачання. Діятимуть такі обмеження:

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для промисловості та бізнесу: графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів: графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Причиною запровадження вимушених обмежень стали наслідки чергових російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому споживачам радять стежити за оновленнями та інформацією щодо точних графіків на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

Також в компанії звертаються до споживачів із закликом, щоб споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

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