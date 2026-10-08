В Дії запустили полный цикл оформления европротокола: в случае незначительного ДТП водители могут оформить его без вызова полиции.

Что изменится для водителей, которые уже могут оформлять ДТП онлайн через сервис Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, и какие возможности появятся для родителей и ветеранов, рассказала Фактам ICTV первая заместительница министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Европротокол в Дії: что известно о новой услуге

— Услуга уже доступна, поэтому все, кто по тем или иным причинам попадает в ДТП, могут открывать Дію и пользоваться этим сервисом, — рассказала Валерия Коваль.

По ее словам, для этого нужно обновить Дію до последней версии, найти услугу Европротокол в разделе для водителей и дальше выполнять шаги по порядку. Услуга начала работать с сегодняшнего дня.

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Чтобы оформить ДТП по европротоколу, один из водителей выбирает услугу онлайн, заполняет данные и выбирает схему ДТП, которая соответствует ситуации. Дія автоматически подтянет все сведения для заполнения заявления. Далее нужно подписать ее подписью Дія.

После этого заявление поступит второму участнику ДТП. Он должен проверить, все ли указано правильно, и подписать ее со своей стороны подписью Дія.

Когда европротокол не применяется

По словам Валерии Коваль, перед началом оформления приложение показывает экран с описанием услуги и условиями ее использования. Европротокол нельзя применить, если:

у водителей нет согласия относительно того, кто виноват в ДТП;

кто-то из участников считает, что другой водитель нетрезв, ведь водитель должен быть трезвым;

в ДТП участвовали более двух водителей;

в аварии была только одна машина, например произошло столкновение со столбом: участников должно быть двое, и оба должны быть физическими лицами.

В этих случаях, подчеркнула заместительница министра, нужно вызвать полицию.

— Бывает, что люди спорят: один говорит “я прав”, другой говорит “нет, я прав”. Тогда европротокол заключить нельзя, потому что нет четкого понимания, кто виновник, — объяснила Валерия Коваль.

Какие документы нужны

Воспользоваться услугой можно только тогда, когда у обоих водителей в Дії есть техпаспорт на автомобиль и водительское удостоверение. Если в приложении нет прав, например старого образца, которые еще не добавили, оформить европротокол не получится.

На вопрос, как действовать, если на месте ДТП нет связи или телефон неправильно определяет местонахождение, что часто случается во время воздушных тревог, Коваль ответила, что следует дождаться стабильной связи.

Она признала, что предусмотреть все такие случаи невозможно, ведь ДТП нельзя смоделировать во время тестирования. Если возникнут проблемы, советуют обращаться в службу поддержки: там будут рассматривать каждый случай отдельно.

Заявление на страховое возмещение можно подать сразу после оформления европротокола, также в Дії. По словам Коваль, вне приложения ничего делать не нужно.

Помощь для родителей и выписка из реестра ветеранов

Онлайн-оформление помощи в связи с беременностью и родами для незастрахованных женщин и помощи на ребенка до года доступно на портале Дія.

Сейчас продолжается закрытое бета-тестирование: доступ имеют те, кто оставил предварительную заявку на участие. В тестировании задействованы две услуги: помощь для незастрахованных лиц и помощь на детей в возрасте до одного года в размере 7 тыс. грн.

Также в Дії в течение октября появится выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны. Сейчас ее можно получить через ЦНАП. В приложении документ можно будет получить в несколько кликов и подавать по месту требования.

Для части административных услуг и льгот электронного удостоверения недостаточно: требуется официальное подтверждение, что человек имеет статус ветерана. Именно для этого и нужна выписка, объяснила Коваль.

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