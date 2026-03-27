По данным Патрульной полиции Украины, обнародованным в начале 2026 года, в течение 2025 года на украинских дорогах было зафиксировано 25 934 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. В результате этих аварий 3 249 человек погибли, а еще 31 898 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В то же время, часть ДТП происходит без пострадавших, ограничиваясь лишь материальными убытками.

В таких случаях перед водителями часто встает вопрос об административной ответственности, ведь даже при отсутствии травм нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой повреждение транспортных средств или другого имущества, может повлечь за собой предусмотренные законом наказания.

Какой штраф за ДТП, если нет пострадавших, и как избежать ответственности, читайте в нашем материале.

Штраф за ДТП: сумма

В соответствии со статьей 124 КоАП предусмотрена ответственность за нарушение правил дорожного движения, которое привело к повреждению транспортных средств, груза, дорожной инфраструктуры или другого имущества, но никто не пострадал.

Речь идет о ситуациях, когда водитель, нарушив требования ПДД, становится причиной материального ущерба. Например, в результате ДТП повреждаются автомобили, элементы дороги или другие объекты.

За такое правонарушение закон предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Таким образом, размер штрафа за ДТП составляет 850 грн.

Но наказание не ограничивается штрафами за ДТП в Украине, ведь возможно лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. То есть наказание является довольно серьезным и может включать как финансовую ответственность, так и временное ограничение права управления автомобилем.

В то же время в этой же статье содержится важное примечание, которое фактически смягчает последствия для водителей в определенных случаях. Если есть автогражданка и оформлен Европротокол, то штрафа за ДТП без пострадавших можно избежать. Это позволяет урегулировать большинство незначительных ДТП без административных наказаний, при условии соблюдения всех требований оформления.

Как избежать штрафа за ДТП в 2026 году

По информации МТСБУ (Моторного транспортного страхового бюро Украины), сегодня во многих ситуациях водители могут обойтись без вызова полиции, самостоятельно зафиксировать дорожно-транспортное происшествие и оформить Европротокол.

После этого достаточно обратиться в свою страховую компанию, которая и займется дальнейшим урегулированием, включая организацию оценки ущерба и выплату страхового возмещения.

Во многих случаях также предусмотрена возможность ремонта автомобиля на сервисной станции, которую рекомендует страховщик. Такой подход значительно сокращает время урегулирования страховых случаев и позволяет избежать длительных процедур, которые ранее были стандартными для ДТП.

Особую роль в новой системе играет Европротокол, в частности его электронная форма. Как сообщили в МТСБУ, по итогам 2025 года почти 46% всех дорожно-транспортных происшествий в Украине были оформлены именно таким образом. Это означает, что почти каждая вторая авария урегулируется без участия полиции.

Это стало возможным благодаря упрощению процедуры и цифровизации процесса. Использование Европротокола позволяет избежать административной ответственности за ДТП без пострадавших. В таких случаях водительское удостоверение не изымается, материалы не передаются в суд, а штраф за ДТП и другая ответственность не налагаются, если соблюдены все условия применения Европротокола.

Сам процесс оформления также стал значительно удобнее. Европротокол можно заполнить как в бумажной форме, так и онлайн через электронный сервис.

Именно электронный формат набирает все большую популярность, поскольку позволяет водителям оформлять ДТП прямо со смартфона, получая подсказки системы при заполнении данных. Это уменьшает количество ошибок и ускоряет передачу информации в страховую компанию.

После заполнения электронный Европротокол автоматически отправляется страховщикам обоих участников ДТП, и водителям больше не нужно в течение нескольких дней лично обращаться в страховую компанию или писать дополнительные заявления. Достаточно добавить фотографии с места происшествия и подтвердить данные через SMS, после чего дело сразу переходит в стадию рассмотрения.

Ответственность за ДТП с пострадавшими

Как объясняет адвокат Олеся Гродовская, если в результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие, такая ситуация уже не ограничивается административной ответственностью. В этом случае действия водителя квалифицируются по нормам Уголовного кодекса Украины, и речь идет о значительно более суровых последствиях.

В частности, ответственность предусмотрена статьей 286 УК Украины, и наказание напрямую зависит от тяжести последствий аварии. Возможность получить условный срок формально остается, но она в значительной степени зависит от обстоятельств дела и позиции стороны защиты.

Статья 286 УК Украины (ДТП без состояния опьянения):

ч. 1 (средние травмы) — штраф от 51 тыс. грн или ограничение свободы до 3 лет; лишение прав возможно до 3 лет (не обязательно); возможно условное наказание.

ч. 2 (тяжкие травмы или смерть одного человека) — лишение свободы от 3 до 8 лет; обязательное лишение прав до 3 лет; условный срок возможен в зависимости от обстоятельств.

ч. 3 (гибель нескольких лиц) — лишение свободы от 5 до 10 лет; обязательное лишение прав до 3 лет; условное наказание возможно, но применяется редко.

В случаях, когда в аварии погибли несколько человек, наказание еще более суровое. Дополнительно также обязательно применяется запрет на управление транспортными средствами на определенный судом срок.

Статья 286-1 УК Украины (ДТП в состоянии опьянения):

ч. 1 (средние телесные повреждения) — лишение свободы на срок до 3 лет; лишение прав на срок от 3 до 5 лет.

ч. 2 (тяжкие телесные повреждения) — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет; лишение прав на срок от 5 до 8 лет.

ч. 3 (гибель одного человека) — лишение свободы от 5 до 10 лет; лишение прав от 5 до 10 лет.

ч. 4 (гибель двух и более человек) — лишение свободы от 7 до 12 лет; лишение прав от 7 до 10 лет.

Важно, что по статье 286-1 УК Украины не предусмотрено условное наказание или освобождение от ответственности вследствие примирения или раскаяния.

В то же время суд, принимая решение по делам по статье 286 УК Украины, учитывает не только сам факт нарушения, но и поведение водителя после ДТП, в частности, возместил ли он причиненный ущерб, а также позицию потерпевших. В большинстве таких дел параллельно рассматривается вопрос компенсации как материального, так и морального вреда.

