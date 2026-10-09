Российские войска перешли к новой тактике атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Это одна из причин вынужденных отключений электроэнергии в отдельных регионах страны.

Об этом сообщает Укрэнерго в пятницу, 9 октября.

РФ использует новую тактику ударов по энергетике

— Новая тактика врага — непрерывные удары по подстанциям и линиям систем передачи и распределения, в частности вблизи крупных городов с высоким уровнем энергопотребления, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго объяснили, что такие атаки усложняют, а иногда и делают невозможной передачу необходимых объемов электроэнергии по определенным направлениям. Это происходит даже тогда, когда в других регионах есть избыток мощности.

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По информации компании, сейчас российские войска направляют основную часть средств поражения на магистральные сети, через которые электроэнергия поступает в разные регионы Украины.

Еще одной проблемой являются постоянные воздушные тревоги в отдельных областях. Из-за них энергетики не могут оперативно проводить аварийно-восстановительные работы.

Специалисты работают под постоянной угрозой российских атак. Враг уже неоднократно наносил удары по местам, где находились квалифицированные работники и специальная техника.

— Совокупность этих факторов приводит к тому, что потребители в некоторых областях Украины вынужденно остаются без электроснабжения в то время, когда в остальных регионах ограничений нет, а для избежания проблемы профицита мощности осуществляется экспорт электроэнергии, — отметили в компании.

Напомним, 8 октября министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о российской атаке на важный энергетический объект в Киеве.

После удара в столице ввели экстренные отключения электроэнергии. В течение дня фиксировали перебои с водоснабжением, временно прекращали движение поездов метро и наземного общественного транспорта.

9 октября в Киеве развернули пункты несокрушимости в трех районах с самой сложной ситуацией с энергоснабжением: Оболонском, Подольском и Святошинском.

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