ВСУ уничтожают просачивание оккупантов в Доброполье: Зеленский сообщил о результатах
- У ВСУ есть результаты по уничтожению российских утечек на Доброполье.
- Военные доложили о ситуации в Донецкой области в районах Константиновки, Доброполья, Славянска и Краматорска.
Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских военных, пытающихся проникать в глубь украинской территории на Доброполье.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский со ссылкой на доклад министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего Михаила Драпатого.
ВСУ останавливают оккупантов на Доброполье
В частности, военные доложили Зеленскому о ситуации в Донецкой области в районах Константиновки, Доброполья, Славянска и Краматорска.
— Есть результаты уничтожения утечек оккупантов в Доброполье, — подчеркнул президент.
По его словам, на совещании определили военные решения, которые должны сработать в ближайшие недели. Глава государства поблагодарил каждого подразделения, полностью выполняющего определенные задачи.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 689-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.