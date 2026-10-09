Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских военных, пытающихся проникать в глубь украинской территории на Доброполье.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский со ссылкой на доклад министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего Михаила Драпатого.

ВСУ останавливают оккупантов на Доброполье

В частности, военные доложили Зеленскому о ситуации в Донецкой области в районах Константиновки, Доброполья, Славянска и Краматорска.

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— Есть результаты уничтожения утечек оккупантов в Доброполье, — подчеркнул президент.

По его словам, на совещании определили военные решения, которые должны сработать в ближайшие недели. Глава государства поблагодарил каждого подразделения, полностью выполняющего определенные задачи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 689-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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