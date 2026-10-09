Сили оборони України продовжують знищувати російських військових, які намагаються просочуватися вглиб української території у Добропіллі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський із посиланням на доповідь міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача Михайла Драпатого.

ЗСУ зупиняють окупантів у Добропіллі

Зокрема, військові доповіли Зеленському щодо ситуації на Донеччині в районах Костянтинівки, Добропілля, Слов’янська та Краматорська.

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— Є результати знищення просочувань окупантів у Добропіллі, — наголосив президент.

За його словами, на нараді визначили військові рішення, які мають спрацювати найближчими тижнями. Очільник держави подякував кожному підрозділу, який повністю виконує визначені завдання.

ЗСУ знищують російські просочування на Добропільському напрямку Фото 1

Добропілля на карті. Deep State

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 689-ту добу.

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