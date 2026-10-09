Сили оборони України продовжують знищувати російських військових, які намагаються просочуватися вглиб української території у Добропіллі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський із посиланням на доповідь міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача Михайла Драпатого.

ЗСУ зупиняють окупантів у Добропіллі

Зокрема, військові доповіли Зеленському щодо ситуації на Донеччині в районах Костянтинівки, Добропілля, Слов’янська та Краматорська.

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— Є результати знищення просочувань окупантів у Добропіллі, — наголосив президент.

За його словами, на нараді визначили військові рішення, які мають спрацювати найближчими тижнями. Очільник держави подякував кожному підрозділу, який повністю виконує визначені завдання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 689-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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