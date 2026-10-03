С начала операции Вивальди на севере Донецкой области украинским военным удалось деоккупировать до 140 квадратных километров территории.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters.

Операция Вивальди: Зеленский озвучил последние результаты

Президент отметил, что операция Вивальди – очень успешная, и она продолжается.

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– По состоянию на сегодняшний день деоккупировано примерно 125–140 квадратных километров. Важно, что количество погибших и раненых россиян за последние 2-3 месяца выросло, — подчеркнул Зеленский.

Так, с начала 2026 года армия РФ теряла 30–32 тыс. солдат в месяц. Из них примерно 21–22 тыс. – это погибшие оккупанты, а остальные – тяжело раненые.

В то же время сейчас, когда идет операция Вивальди, потери врага выросли до 42 тыс. человек в месяц.

Зеленский уточнил, что Силы обороны Украины во время этого наступления потеряли в несколько раз меньше людей, чем РФ, хотя российские солдаты находились в обороне.

По словам президента, украинские воины хотели начать эту операцию еще год тому назад, однако тогда она не была достаточно подготовлена.

— Слава Богу, мы решили ненадолго отложить ее и теперь имеем хорошие результаты и меньшие потери, — подытожил глава государства.

Операция Вивальди в Донецкой области: что известно

Третий армейский корпус официально подтвердил проведение операции Вивальди на Лиманском направлении 15 сентября. На тот момент украинские военные зачистили от врага 75 кв. км территории и деоккупировали еще 10 кв. км.

Операция предусматривает четыре этапа. Потери врага на первом составили около 1,5 тыс. солдат, более 12 тыс. беспилотников и сотни единиц разнообразной техники. А подразделения беспилотных систем ВСУ перерезали логистические маршруты оккупантов.

Командующий Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий тогда объяснял, что Силы обороны разгромили “северную клешню” врага, которая должна была обеспечить окружение городов-крепостей в Донецкой области.

На следующих этапах операции Вивальди украинские военные освободили еще ряд населенных пунктов и вернули 51 кв. км территории.

Потери войск РФ на третьем этапе оценивали в около 2 тыс. человек. Еще более 250 оккупантов попали в плен.

В рамках наступательной операции Вивальди военные применили новую тактику: наземные роботизированные комплексы обстреливали российские позиции, заезжали в укрытия врага и детонировали.

Источник : Reuters

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