Зеленский об операции Вивальди: Деоккупировано до 140 кв. км, потери РФ выросли
- Владимир Зеленский прокомментировал результаты украинской наступательной операции Вивальди на севере Донецкой области.
- Президент сообщил о существенном росте потерь врага.
С начала операции Вивальди на севере Донецкой области украинским военным удалось деоккупировать до 140 квадратных километров территории.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters.
Операция Вивальди: Зеленский озвучил последние результаты
Президент отметил, что операция Вивальди – очень успешная, и она продолжается.
– По состоянию на сегодняшний день деоккупировано примерно 125–140 квадратных километров. Важно, что количество погибших и раненых россиян за последние 2-3 месяца выросло, — подчеркнул Зеленский.
Так, с начала 2026 года армия РФ теряла 30–32 тыс. солдат в месяц. Из них примерно 21–22 тыс. – это погибшие оккупанты, а остальные – тяжело раненые.
В то же время сейчас, когда идет операция Вивальди, потери врага выросли до 42 тыс. человек в месяц.
Зеленский уточнил, что Силы обороны Украины во время этого наступления потеряли в несколько раз меньше людей, чем РФ, хотя российские солдаты находились в обороне.
По словам президента, украинские воины хотели начать эту операцию еще год тому назад, однако тогда она не была достаточно подготовлена.
— Слава Богу, мы решили ненадолго отложить ее и теперь имеем хорошие результаты и меньшие потери, — подытожил глава государства.
Операция Вивальди в Донецкой области: что известно
Третий армейский корпус официально подтвердил проведение операции Вивальди на Лиманском направлении 15 сентября. На тот момент украинские военные зачистили от врага 75 кв. км территории и деоккупировали еще 10 кв. км.
Операция предусматривает четыре этапа. Потери врага на первом составили около 1,5 тыс. солдат, более 12 тыс. беспилотников и сотни единиц разнообразной техники. А подразделения беспилотных систем ВСУ перерезали логистические маршруты оккупантов.
Командующий Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий тогда объяснял, что Силы обороны разгромили “северную клешню” врага, которая должна была обеспечить окружение городов-крепостей в Донецкой области.
На следующих этапах операции Вивальди украинские военные освободили еще ряд населенных пунктов и вернули 51 кв. км территории.
Потери войск РФ на третьем этапе оценивали в около 2 тыс. человек. Еще более 250 оккупантов попали в плен.
В рамках наступательной операции Вивальди военные применили новую тактику: наземные роботизированные комплексы обстреливали российские позиции, заезжали в укрытия врага и детонировали.