В воскресенье, 11 октября, в некоторых регионах Украины будут действовать графики отключения света. Ограничения на электроснабжение введут для населения, промышленности и бизнеса.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 11 октября: что известно

По информации Укрэнерго, ограничения на потребление электроэнергии будут действовать в следующие часы:

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15:00–23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

16:00–23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.

Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины.

Ранее в Укрэнерго объясняли, что российские удары по объектам генерации, подстанциям и линиям электропередачи приводят к дефициту электроэнергии в отдельных регионах.

Из-за повреждений электросетей передавать электроэнергию потребителям становится сложнее, даже если в других областях ее в избытке.

Кроме того, восстановление поврежденных объектов затрудняют воздушные тревоги и повторные российские удары по местам работы энергетиков.

В Укрэнерго предупредили, что из-за новых обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому украинцам рекомендуют следить за сообщениями операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго) в своих регионах.

Также энергетики призвали экономно пользоваться электроэнергией, когда свет появляется по графику.