Потери РФ на 10 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 420 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 690-е сутки полномасштабной войны превысили 1,550 млн.

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Потери РФ на 10 октября 2026 года

  • личного состава – около 1 550 910 (+1 420);
  • танков – 12 406 (+4);
  • боевых бронированных машин – 25 515 (+6);
  • артиллерийских систем – 51 000 (+50);
  • реактивных систем залпового огня – 2 201 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 1 699 (+6);
  • самолетов – 443;
  • вертолетов – 356;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 917 (+9);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 556 926 (+1 591);
  • крылатых ракет – 5 126;
  • кораблей (катеров) – 35;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 160 946 (+534);
  • специальной техники – 4 812 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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