Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 10 октября: ВСУ уничтожили 1420 оккупантов и полсотни артсистем
Потери РФ на 10 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 420 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 690-е сутки полномасштабной войны превысили 1,550 млн.
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Потери РФ на 10 октября 2026 года
- личного состава – около 1 550 910 (+1 420);
- танков – 12 406 (+4);
- боевых бронированных машин – 25 515 (+6);
- артиллерийских систем – 51 000 (+50);
- реактивных систем залпового огня – 2 201 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 1 699 (+6);
- самолетов – 443;
- вертолетов – 356;
- наземных робототехнических комплексов – 2 917 (+9);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 556 926 (+1 591);
- крылатых ракет – 5 126;
- кораблей (катеров) – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 160 946 (+534);
- специальной техники – 4 812 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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