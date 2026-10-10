Втрати ворога на 10 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 420 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 690-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,550 млн.

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Втрати ворога на 10 жовтня 2026 року

особового складу – близько 1 550 910 (+1 420);

танків – 12 406 (+4);

бойових броньованих машин – 25 515 (+6);

артилерійських систем – 51 000 (+50);

реактивних систем залпового вогню – 2 201 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 699 (+6);

літаків – 443;

гелікоптерів – 356;

наземних робототехнічних комплексів – 2 917 (+9);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 556 926 (+1 591);

крилатих ракет – 5 126;

кораблів (катерів) – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 160 946 (+534);

спеціальної техніки – 4 812 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 690-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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