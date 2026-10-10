Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 10 жовтня: ЗСУ знищили 1420 окупантів та пів сотні артсистем
Втрати ворога на 10 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 420 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 690-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,550 млн.
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Втрати ворога на 10 жовтня 2026 року
- особового складу – близько 1 550 910 (+1 420);
- танків – 12 406 (+4);
- бойових броньованих машин – 25 515 (+6);
- артилерійських систем – 51 000 (+50);
- реактивних систем залпового вогню – 2 201 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 699 (+6);
- літаків – 443;
- гелікоптерів – 356;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 917 (+9);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 556 926 (+1 591);
- крилатих ракет – 5 126;
- кораблів (катерів) – 35;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 160 946 (+534);
- спеціальної техніки – 4 812 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 690-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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