Втрати ворога на 10 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 420 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 690-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,550 млн.

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Втрати ворога на 10 жовтня 2026 року

  • особового складу – близько 1 550 910 (+1 420);
  • танків – 12 406 (+4);
  • бойових броньованих машин – 25 515 (+6);
  • артилерійських систем – 51 000 (+50);
  • реактивних систем залпового вогню – 2 201 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 699 (+6);
  • літаків – 443;
  • гелікоптерів – 356;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 917 (+9);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 556 926 (+1 591);
  • крилатих ракет – 5 126;
  • кораблів (катерів) – 35;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 160 946 (+534);
  • спеціальної техніки – 4 812 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 690-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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