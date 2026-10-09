Силы обороны нанесли удары по российскому зенитному ракетно-пушечному комплексу Панцирь-С1, месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников, командно-наблюдательным пунктам и складам боеприпасов, материально-технического обеспечения и горючего российской армии.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в пятницу, 9 октября.

Поражены Панцирь-С1, склады боеприпасов и командные пункты РФ

В районе Кудепсты Краснодарского края РФ украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

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Вблизи Донецка под удар попали объект, где хранили и запускали ударные беспилотники, и командно-наблюдательный пункт российского подразделения.

Украинские военные продолжили поражать логистические объекты противника. В районах Рубежного, Сентяновки и Луганска в Луганской области, а также в районе Веселого Донецкой области под удар попали склады боеприпасов и материально-технического обеспечения армии РФ.

Вблизи Строителя в Белгородской области Силы обороны поразили полевой склад горюче-смазочных материалов.

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение командно-наблюдательного пункта российского десантно-штурмового подразделения. Он располагался вблизи Украинска Донецкой области. Удар по объекту нанесли 6 октября.

Напомним, в июле 15 отдельная бригада артиллерийской разведки Черный лес поразила истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 на аэродроме Халино в Курской области РФ.

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