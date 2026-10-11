Украина применяет дроны-перехватчики Барс для уничтожения реактивных Шахедов. Один из подразделений поразил пять воздушных целей пятью такими БпЛА, продемонстрировав 100-процентную результативность.

Об этом сообщил журналистам министр обороны Украины Евгений Хмара.

Применение перехватчиков для уничтожения реактивных БпЛА

— Эффективность противодействия обычным Шахедам уже превышает 90%. Вызов сейчас — реактивные беспилотники, для которых нужны другие скорости перехвата. Украина уже имеет успешные результаты применения дронов-перехватчиков против реактивных беспилотников, — рассказал он.

По словам министра, во время боевого применения одно из подразделений использовало пять перехватчиков Барс и уничтожило пять воздушных целей. Таким образом, эффективность в этом случае достигла 100%.

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— Сейчас этот опыт изучают и масштабируют, к работе привлекают дополнительных специалистов и подразделения, — отметил Хмара.

Он уточнил, что главной задачей на данный момент является увеличение общего процента уничтожения реактивных дронов и ускоренное внедрение решений, которые доказали свою эффективность в боевых условиях.

Министр обороны сообщил, что украинские военные уже используют сотни крупнокалиберных турелей для противодействия реактивным БпЛА.

— Уже есть результаты применения крупнокалиберных турелей против реактивных БпЛА. Их количество на нашем вооружении уже измеряется сотнями. Это направление масштабируется, прорабатываются системы увеличенной дальности, — подчеркнул Хмара.

Как построена украинская ПВО

Как объяснил министр, для защиты воздушного пространства Украины используют зенитные ракетные комплексы (ЗРК), переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), турели, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), экипажи с дронами-перехватчиками и средства малой противовоздушной обороны.

Эту систему дополняет авиация, к которой относятся, в частности, самолеты Mirage и F-16.

По словам Евгения Хмары, Минобороны параллельно работает над обеспечением военных дронами-перехватчиками, авиацией и боеприпасами к ней, зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами, турелями, средствами РЭБ и другими необходимыми решениями.

Министр подчеркнул, что сейчас особенно важно предвидеть дальнейшее развитие угроз и заблаговременно формировать достаточные запасы необходимого вооружения.

— Мы также знаем, какие решения развивает Россия, это касается реактивных дронов со скоростью 800 км. Работаем и над поиском противодействия следующему поколению угроз. Соответствующие задачи — предоставить предложения и прототипы производителям, ОПК, — заявил Хмара.

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