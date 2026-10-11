На этой неделе россияне продолжили атаковать населенные пункты и гражданскую инфраструктуру Украины. Враг выпустил около 1450 авиабомб, 75 ракет и более 1640 дронов, из которых около 60% реактивные.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Атака на Украину через неделю

По словам главы государства, сегодня утром спасатели завершили поисковые работы в Запорожье, где Россия накануне ударила по жилому массиву управляемыми авиабомбами. Жертвами атаки стали 23 человека, из которых четверо – дети.

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Вчера в Харькове россияне ударили по медицинскому заведению. А этой ночью враг продолжил избивать по гражданской инфраструктуре, жилым домам и энергетике.

Утром россияне ударили по пятиэтажке в Славянске Донецкой области. В результате атаки полностью разрушен подъезд. Под завалами могут находиться люди.

Президент подчеркнул, что Киев продолжает активно работать с европейскими партнерами по предоставлению Украине новых пакетов помощи. В частности, речь идет о противовоздушной обороне и боеприпасах для боевой авиации.

– Сегодня продолжим координацию с партнерами – будут разговоры с европейскими лидерами. Все для защиты жизней наших людей и интересов Украины, — заявил Владимир Зеленский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 691-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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