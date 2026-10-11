Более 1640 дронов, 60% — реактивные: Зеленский сообщил об атаках РФ за неделю
- За неделю Россия применила более 3 тыс. авиабомб, ракет и ударных дронов.
- РФ продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома.
- Украина продолжает работу с партнерами по новым пакетам помощи, в том числе средствам ПВО.
На этой неделе россияне продолжили атаковать населенные пункты и гражданскую инфраструктуру Украины. Враг выпустил около 1450 авиабомб, 75 ракет и более 1640 дронов, из которых около 60% реактивные.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Атака на Украину через неделю
По словам главы государства, сегодня утром спасатели завершили поисковые работы в Запорожье, где Россия накануне ударила по жилому массиву управляемыми авиабомбами. Жертвами атаки стали 23 человека, из которых четверо – дети.
Вчера в Харькове россияне ударили по медицинскому заведению. А этой ночью враг продолжил избивать по гражданской инфраструктуре, жилым домам и энергетике.
Утром россияне ударили по пятиэтажке в Славянске Донецкой области. В результате атаки полностью разрушен подъезд. Под завалами могут находиться люди.
Президент подчеркнул, что Киев продолжает активно работать с европейскими партнерами по предоставлению Украине новых пакетов помощи. В частности, речь идет о противовоздушной обороне и боеприпасах для боевой авиации.
– Сегодня продолжим координацию с партнерами – будут разговоры с европейскими лидерами. Все для защиты жизней наших людей и интересов Украины, — заявил Владимир Зеленский.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 691-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.