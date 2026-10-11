Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских производителей баллистических ракет, участников схем обхода финансовых ограничений и лиц, действующих в интересах РФ на ВОТ Украины.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

Зеленский подписал три пакета санкций против РФ

В первый санкционный список вошли 70 граждан России, причастных к производству баллистических ракет Искандер-М и Циркон, которые российская армия использует для массированных ударов по Украине.

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Ограничения вводятся против ключевых сотрудников предприятий российского ОПК и химической отрасли, задействованных в обеспечении непрерывного промышленного цикла производства баллистических ракет.

Среди них — сотрудники Воткинского завода, Института машиноведения имени В. В. Бахирева, предприятий Радар ММС, Гранит-Электрон, Анозит, Авиатек, Метафракс Кемикалс, Алтай, Невинномысский Азот, Азот, заводов Салют, Стрела, ВНИИР-Прогресс, Машиностроитель, Авангард, имени Свердлова и имени Морозова, Воскресенского агрегатного завода, научно-исследовательских институтов Полюс и Субмикрон.

Все эти предприятия уже находятся под санкциями Украины. Часть из них попала под ограничения США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии, Канады и Новой Зеландии.

Украина планирует сотрудничать с международными партнерами для полной синхронизации санкций не только против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса и химической отрасли, но и против их ключевых сотрудников.

Второй санкционный пакет направлен против лиц и компаний, которые помогают России обходить финансовые ограничения. В список внесли 28 физических и 27 юридических лиц. Среди них — операторы криптобирж, сервисы обмена криптовалют, их руководители и владельцы.

Ограничения ввели и против руководителей и владельцев компаний, входящих в теневую банковскую сеть A7 и открыто предлагающих инструменты для обхода финансовых санкций. Ранее санкции против этой сети ввели США.

Третий пакет предусматривает санкции против 10 физических и 21 юридического лица, двух морских судов, которые помогают России и действуют в ее интересах на ВОТ Украины.

— Они финансируют эту неспровоцированную и агрессивную войну России против Украины и украинского народа, разворовывают наши природные ресурсы и распространяют российскую пропаганду. Это, в частности, коллаборанты, которые служат агрессору, работают на него и помогают российским оккупантам, – отмечается в сообщении.

В список также вошли предприятия, которые обеспечивают доступ к интернету и телевидению, проводят геологоразведочные работы и производят электронику и металлические изделия на временно оккупированных территориях Украины.

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