ВСУ поразили ремонтное подразделение РФ, склады и места скопления оккупантов на Донбассе
- ВСУ поразили ряд враждебных целей в Донецкой области.
- Среди пораженных целей: склады и места сосредоточения русских военных.
Силы обороны Украины поразили ремонтное подразделение русской армии, склады материально-технических средств и места сосредоточения личного состава противника на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Где ВСУ поразили военные объекты РФ
Удары по военным объектам российских оккупантов нанесли 10 октября и в ночь на 11 октября.
В районе Чистякового Донецкой области украинские военные поразили ремонтное подразделение российской армии. В районах Макеевки Донецкой области и Городища Луганской области атакованы вражеские склады материально-технических средств.
Также Силы обороны нанесли удары по местам сосредоточения личного состава оккупантов в трех районах Луганщины — вблизи Пурдовки, Лисичанска и Ирмина.
В Генштабе подчеркнули, что украинские защитники продолжают системно атаковать военную инфраструктуру противника. Такие удары направлены на ослабление русской логистики и понижение боевых возможностей оккупационных войск.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 691-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.