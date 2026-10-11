Силы обороны Украины поразили ремонтное подразделение русской армии, склады материально-технических средств и места сосредоточения личного состава противника на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Где ВСУ поразили военные объекты РФ

Удары по военным объектам российских оккупантов нанесли 10 октября и в ночь на 11 октября.

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В районе Чистякового Донецкой области украинские военные поразили ремонтное подразделение российской армии. В районах Макеевки Донецкой области и Городища Луганской области атакованы вражеские склады материально-технических средств.

Также Силы обороны нанесли удары по местам сосредоточения личного состава оккупантов в трех районах Луганщины — вблизи Пурдовки, Лисичанска и Ирмина.

В Генштабе подчеркнули, что украинские защитники продолжают системно атаковать военную инфраструктуру противника. Такие удары направлены на ослабление русской логистики и понижение боевых возможностей оккупационных войск.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 691-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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