За сутки 11 октября зафиксировано 264 боевых столкновения с противником. Российская армия нанесла 73 авиационных удара, во время которых использовала 238 управляемых авиабомб. Враг запустил 8 985 дронов-камикадзе и обстрелял населенные пункты и позиции ВСУ 2 468 раз.

Карта боевых действий в Украине на 12 октября 2026 года

Ситуация в Украине на 12 октября 2026 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска в течение минувших суток дважды атаковали с воздуха, сбросив четыре управляемые авиабомбы. Кроме этого, противник 35 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили 11 вражеских атак. Российские подразделения пытались наступать в направлении Старицы, Избицкого, Волчанских Хуторов, Крейдянки, Волоховского, Бузового и Долгенького.

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На Купянском направлении противник предпринял 12 попыток улучшить свое положение на поле боя. Для этого российские военные проводили штурмы в направлении Радьковки, Кутьковки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении украинские защитники сорвали 13 попыток российских войск прорвать оборону. Оккупанты атаковали в направлении Нового, Заречного, Колодезей, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении российские войска один раз атаковали вблизи Ямполя.

На Краматорском направлении враг не прибегал к штурмовым действиям.

На Константиновском направлении украинские военные отражали 32 атаки врага. Российские подразделения наступали вблизи Константиновки и пытались продвинуться в направлении Новоселовки, Осикового, Николаевки, Новопавловки, Райского, Торецкого, Грузского, Владимировки и Маяка.

На Покровском направлении российские войска провели 36 атак. Оккупанты пытались продвинуться к Белозерскому, Черниговке, Новому Донбассу, Вольному, Анновке, Никоноровке, Шевченко, Сергеевке, Светлому, Васильевке и Новогришино.

На Александровском направлении россияне пять раз пытались штурмовать украинские позиции в направлении Сичневого и Тернового.

На Гуляйпольском направлении российские военные восемь раз атаковали позиции украинских защитников. Враг пытался продвинуться к Успеновке, Рождественке, Широкому и Терновому.

На Ореховском направлении оккупанты трижды атаковали в направлении Павловки и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении российские войска не проводили штурмов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступательных группировок противника не зафиксировано.

Потери врага на 12 октября 2026 года

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1 470 российских оккупантов.

Общие потери личного состава вражеской армии на 1 692-е сутки полномасштабной войны превысили 1,554 млн.

личного состава — около 1 554 310 (+1 470);

танков — 12 410 (+2);

боевых бронированных машин — 25 527 (+6);

артиллерийских систем — 51 090 (+51);

реактивных систем залпового огня — 2 209 (+4);

средств противовоздушной обороны — 1 703 (+2);

самолетов — 443;

вертолетов — 356;

наземных робототехнических комплексов — 2 927 (+3);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 559 873 (+1 416);

крылатых ракет — 5 126;

кораблей (катеров) — 35;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 162 056 (+553);

специальной техники — 4 818 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 692-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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