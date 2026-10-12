Сегодня, 12 октября, Верховная Рада приняла закон Украины по обеспечению образовательных прав коренных народов и национальных меньшинств — №16119.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Свои голоса за отдали 266 народных депутатов.

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Принятие закона об образовании нацменьшинств

Документ гарантирует право детей национальных меньшинств и коренных народов, языки которых являются официальными языками Евросоюза, получать образование на родном языке рядом с государственным. Закон предусматривает возможность предоставлять школам статус заведения национального меньшинства, если у них более половины детей учится на соответствующем языке.

Ранее в Министерстве образования и науки заявляли, что ни одна норма закона не сужает государственный язык, а наоборот – сохраняет гарантии его изучения, свободного владения и использования в образовательном процессе.

По данным Минобразования, право претендовать на статус заведения национального меньшинства будет иметь 149 школ – около 1,2% всех заведений Украины.

В то же время, отдельные языковые права предусмотрены и для школ, которые не получат специального статуса. Если в заведении есть хотя бы один класс или группа с обучением на национальном меньшинстве, вывески, документы об образовании и служебную документацию для этого класса можно дублировать на соответствующем языке.

Заведения для сохранения статуса школы национального меньшинства должны иметь не менее 20% учащихся, обучающихся на соответствующем языке. Если доля упадет ниже 20%, право на статус прекращается по согласованию с Минобразования.

Закон предусматривает возможность увеличивать количество предметов, преподаваемых на украинском языке, в классах с обучением языку национального меньшинства или коренного народа.

Инициировать такие изменения могут родители. Для расширения перечня предметов требуется письменная поддержка не менее двух третей родителей учащихся соответствующего класса.

Отдельно документ устанавливает гарантии для школ национальных меньшинств и коренных народов, находящихся в коммунальной собственности. Их реорганизацию или ликвидацию необходимо согласовывать с МОН. Учредитель учреждения также должен обеспечить учащимся возможность продолжить обучение в школе с соответствующим статусом в пределах того же общества, если этого захотят родители.

По оценке министерства, эти положения могут касаться не менее 141 коммунальной школы в Закарпатской, Черновицкой, Одесской и Львовской областях.

Кроме того, закон уточняет требования к подтверждению уровня владения украинским языком руководителями частных учебных заведений, где есть классы или группы с обучением языку национального меньшинства или коренного народа.

Руководители, уже занимающие соответствующие должности на момент вступления закона в силу, освобождаются от обязанности подтверждать уровень владения государственным языком сертификатом на время пребывания на этих должностях. В то же время требование владеть украинским языком и использовать его остается в силе. По данным МОН, эта норма будет касаться руководителей 29 учебных заведений.

Путь Украины в ЕС

Также отметили, что этот закон отнюдь не касается русского языка.

Законопроект является одним из шагов Украины по пути вступления в ЕС.

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время встречи с венгерской коллегой Анитой Орбан проинформировал о принятии Радой норм относительно образования национальных меньшинств.

Украина ожидает, что уже 13 октября будут открыты два переговорных кластера по вступлению в ЕС.

Реакция Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан напомнила, что принятие закона об образовательных правах национальных меньшинств является условием для открытия последующих переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. По ее словам, документ стал результатом двусторонних договоренностей, согласованных в мае и июне.

В то же время венгерское министерша подчеркнула, что следующим важным этапом станет имплементация закона. По ее словам, Венгрия будет следить за выполнением его положений как на национальном уровне, так и внутри межправительственного сотрудничества.

Для этого планируется привлечь подгруппу по вопросам образования при межправительственном экономическом комитете, которая вместе с представителями организаций национальных меньшинств Закарпатья будет контролировать реализацию закона.

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