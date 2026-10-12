Потери РФ на 12 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 470 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 692-е сутки полномасштабной войны превысили 1,554 млн.

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Потери РФ на 12 октября 2026 года

  • личного состава — около 1 554 310 (+1 470);
  • танков — 12 410 (+2);
  • боевых бронированных машин — 25 527 (+6);
  • артиллерийских систем — 51 090 (+51);
  • реактивных систем залпового огня — 2 209 (+4);
  • средств противовоздушной обороны — 1 703 (+2);
  • самолетов — 443;
  • вертолетов — 356;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 927 (+3);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 559 873 (+1 416);
  • крылатых ракет — 5 126;
  • кораблей (катеров) — 35;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 162 056 (+553);
  • специальной техники — 4 818 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 692-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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