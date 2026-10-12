Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 12 октября: ВСУ ликвидировали 1470 оккупантов и почти столько же БпЛА
Потери РФ на 12 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 470 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 692-е сутки полномасштабной войны превысили 1,554 млн.
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Потери РФ на 12 октября 2026 года
- личного состава — около 1 554 310 (+1 470);
- танков — 12 410 (+2);
- боевых бронированных машин — 25 527 (+6);
- артиллерийских систем — 51 090 (+51);
- реактивных систем залпового огня — 2 209 (+4);
- средств противовоздушной обороны — 1 703 (+2);
- самолетов — 443;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 2 927 (+3);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 559 873 (+1 416);
- крылатых ракет — 5 126;
- кораблей (катеров) — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 162 056 (+553);
- специальной техники — 4 818 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 692-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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