В среду, 14 октября, меры по ограничению поставок электроэнергии будут вынужденно применены в некоторых регионах Украины. Ситуация в энергосистеме в течение дня может меняться.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 14 октября: что известно

— Завтра, 14 октября, в части регионов Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления, – говорится в сообщении.

Графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса будут применяться с 06:00 до 23:59.

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Графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 0,5 до 2 очередей будут введены в период с 06:00 до 23:59.

— Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, – подчеркивают в Укрэнерго.

В компании отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться вследствие российских обстрелов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не демонстрирует готовности согласиться на предложенное США энергетическое прекращение огня и продолжает воздушные атаки на Украину.

По словам президента, в течение 12 октября российские войска атаковали шесть энергетических объектов.

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