Упродовж 12 жовтня та в ніч проти 13 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України успішно уразили низку важливих військових об’єктів та логістичних вузлів російської армії як на території РФ, так і на тимчасово окупованих українських землях.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Сили оборони уразили рембазу Іскандер-М у РФ та склади на ТОТ: деталі

Сили оборони України завдали точних ударів по стратегічно важливих технічних об’єктах противника в прикордонних областях Росії.

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Зокрема, в Курській області, у районі населеного пункту Кондринка уражено ремонтну базу самохідних пускових установок та транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) Іскандер-М.

В Брянській області, у районі населеного пункту Шкрябіне знищено радіолокаційну станцію (РЛС) окупантів.

На тимчасово окупованій частині Луганщини Сили оборони суттєво послабили логістичні спроможності ворожих підрозділів:

у районі Довжанська завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів;

у районі Рубіжного уражено склад боєприпасів противника.

Окрім техніки та складів, українські воїни завдали серії прицільних ударів по місцях масового зосередження особового складу російських військ.

Скупчення живої сили ворога було уражено у районах Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда на Донеччині, Набережного на Запоріжжі, а також поблизу Куземівки на Луганщині.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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