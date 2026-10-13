У Запоріжжі триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027. Комунальні служби готують теплові мережі до роботи, а в багатоквартирних будинках почали заповнювати системи опалення теплоносієм.

Факти ICTV розповідають, коли розпочнеться опалювальний сезон у Запоріжжі та що відомо про готовність міста до зими.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Запоріжжі 2026

Станом на 13 жовтня міська влада ще не оголосила, коли саме тепло почнуть подавати до квартир. З 8 жовтня комунальники заповнюють внутрішньобудинкові системи теплоносієм, а всі 57 міських котелень уже підготували до роботи.

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За даними міського департаменту житлово-комунального господарства, Запоріжжя готове до зими майже на 100%. Але дата початку опалювального сезону у Запоріжжі 2026 року залежатиме від погоди та рішення місцевої влади.

Єдиної дати запуску тепла для всіх міст України немає. Рішення ухвалює місцева влада з урахуванням температури повітря та готовності теплового господарства.

Згідно з правилами підготовки теплового господарства до опалювального періоду, опалення починають подавати, коли середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 °C або нижче. Після ухвалення рішення тепло надходить до будинків поступово.

Для порівняння, у 2025 році виконавчий комітет Запорізької міської ради ухвалив рішення № 820 від 4 листопада, а опалювальний сезон стартував 5 листопада. Про це повідомляла міська рада. Проте минулорічна дата не визначає терміни запуску тепла восени 2026 року.

Наскільки Запоріжжя готове до опалювального сезону 2026-2027

Місто майже повністю підготувало теплове господарство до зими. Про це повідомила заступниця директора міського департаменту житлово-комунального господарства Олена Лазарчук.

За її словами, до роботи підготували всі 57 котелень концерну Міські теплові мережі. Для підтримки теплопостачання під час відключень електроенергії 38 котелень обладнали генераторами, ще на 19 встановили когенераційні установки. До кінця 2026 року такі установки планують змонтувати ще на п’яти котельнях.

За оцінкою департаменту ЖКГ, у разі знеструмлення теплові мережі зможуть працювати від трьох діб до двох тижнів. Тривалість залежатиме від умов роботи резервного обладнання.

З 8 жовтня у Запоріжжі почали заповнювати теплоносієм внутрішньобудинкові системи централізованого опалення. Про це повідомили у Комунарській філії концерну Міські теплові мережі.

Мешканців багатоквартирних будинків закликають терміново завершити ремонт батарей, рушникосушарок і труб. Після заповнення системи будь-які роботи, що порушують її цілісність, можуть призвести до протікання та затоплення квартир.

Якщо ремонт ще триває, варто узгодити подальші дії з відповідальними за обслуговування будинку. Це допоможе уникнути аварій під час підготовки до подачі тепла.

Важливо, що заповнення трубопроводів теплоносієм не означає початку опалювального сезону. Це технічний етап підготовки системи до роботи, тоді як подачу тепла визначатиме окреме рішення міської влади.

Опалювальний сезон у Запоріжжі: дата запуску

Отже, коли розпочнеться опалювальний сезон у Запоріжжі 2026 року, станом на 13 жовтня невідомо. Основні котельні підготовлені до роботи, комунальники ремонтують мережі, а внутрішньобудинкові системи вже заповнюють теплоносієм.

Точна дата початку опалювального сезону у Запоріжжі 2026 року залежатиме від погодних умов і рішення місцевої влади. Орієнтиром залишається середньодобова температура +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль.

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