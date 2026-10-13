Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 13 октября: ВСУ ликвидировали 1390 оккупантов и более 50 артсистем
Потери врага на 13 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 390 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 693-е сутки полномасштабной войны превысили 1,555 млн.
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Потери врага на 13 октября 2026 года
- личного состава — около 1 555 700 (+1 390);
- танков — 12 412 (+2);
- боевых бронированных машин — 25 534 (+7);
- артиллерийских систем — 51 141 (+51);
- реактивных систем залпового огня — 2 211 (+2);
- средств противовоздушной обороны — 1 704 (+1);
- самолетов — 443;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 2 942 (+15);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 561 762 (+1 889);
- крылатых ракет — 5 126;
- кораблей (катеров) — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 162 418 (+362);
- специальной техники — 4 823 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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