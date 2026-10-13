Потери врага на 13 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 390 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 693-е сутки полномасштабной войны превысили 1,555 млн.

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Потери врага на 13 октября 2026 года

  • личного состава — около 1 555 700 (+1 390);
  • танков — 12 412 (+2);
  • боевых бронированных машин — 25 534 (+7);
  • артиллерийских систем — 51 141 (+51);
  • реактивных систем залпового огня — 2 211 (+2);
  • средств противовоздушной обороны — 1 704 (+1);
  • самолетов — 443;
  • вертолетов — 356;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 942 (+15);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 561 762 (+1 889);
  • крылатых ракет — 5 126;
  • кораблей (катеров) — 35;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 162 418 (+362);
  • специальной техники — 4 823 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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