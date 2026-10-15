За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 260 боевых столкновений.

Российские войска нанесли один ракетный и 85 авиационных ударов, сбросив 278 управляемых авиабомб.

Также оккупанты применили 8224 дрона-камикадзе и совершили 2625 обстрелов, в том числе 15 — из РСЗО.

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Карта боевых действий в Украине на 15 октября 2026

Ситуация в Украине на 15 октября 2026

Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском направлении – 35.

На Константиновском направлении враг совершил 22 штурма, Купянском — 18, Гуляйпольском — 16, Южно-Слобожанском — 12.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили семь атак, Ореховском — четыре, Северо-Слобожанском и Курском и Славянском — по две, Александровском — одну.

На Краматорском и Приднепровском направлениях штурмовые действия не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не зафиксировано.

Потери врага на 15 октября 2026 года

личного состава – около 1 559 230 (+1 880 человек);

танков – 12 414 (+0);

боевых бронированных машин – 25 537 (+2);

артиллерийских систем – 51 233 (+38);

РСЗО – 2 216 (+4);

средств ПВО – 1707 (+3);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2955 (+4);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308);

крылатых ракет – 5 130 (+4);

кораблей (катеров) – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 163324 (+535);

специальной техники – 4830 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 695-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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