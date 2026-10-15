Карта боевых действий на 15 октября 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 260 боевых столкновений.
Российские войска нанесли один ракетный и 85 авиационных ударов, сбросив 278 управляемых авиабомб.
Также оккупанты применили 8224 дрона-камикадзе и совершили 2625 обстрелов, в том числе 15 — из РСЗО.
Карта боевых действий в Украине на 15 октября 2026
Ситуация в Украине на 15 октября 2026
Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском направлении – 35.
На Константиновском направлении враг совершил 22 штурма, Купянском — 18, Гуляйпольском — 16, Южно-Слобожанском — 12.
На Лиманском направлении украинские защитники отразили семь атак, Ореховском — четыре, Северо-Слобожанском и Курском и Славянском — по две, Александровском — одну.
На Краматорском и Приднепровском направлениях штурмовые действия не зафиксированы.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не зафиксировано.
Потери врага на 15 октября 2026 года
- личного состава – около 1 559 230 (+1 880 человек);
- танков – 12 414 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 537 (+2);
- артиллерийских систем – 51 233 (+38);
- РСЗО – 2 216 (+4);
- средств ПВО – 1707 (+3);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2955 (+4);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308);
- крылатых ракет – 5 130 (+4);
- кораблей (катеров) – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 163324 (+535);
- специальной техники – 4830 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 695-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.