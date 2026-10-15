Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 260 бойових зіткнень.

Російські війська завдали одного ракетного та 85 авіаційних ударів, скинувши 278 керованих авіабомб.

Також окупанти застосували 8224 дрони-камікадзе та здійснили 2625 обстрілів, зокрема 15 — із РСЗВ.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 15 жовтня 2026

Ситуація в Україні на 15 жовтня 2026

Найбільшу кількість атак зафіксовано на Покровському напрямку — 35.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 штурми, Куп’янському — 18, Гуляйпільському — 16, Південно-Слобожанському — 12.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили сім атак, Оріхівському — чотири, Північно-Слобожанському і Курському та Слов’янському — по дві, Олександрівському — одну.

На Краматорському та Придніпровському напрямках штурмових дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника немає.

Втрати ворога на 15 жовтня 2026 року

особового складу – близько 1 559 230 (+1 880 осіб);

танків – 12 414 (+0);

бойових броньованих машин – 25 537 (+2);

артилерійських систем – 51 233 (+38);

РСЗВ – 2 216 (+4);

засобів ППО – 1 707 (+3);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 955 (+4);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308);

крилатих ракет – 5 130 (+4);

кораблів (катерів) – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 163 324 (+535);

спеціальної техніки – 4 830 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 695-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.