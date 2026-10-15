Карта бойових дій на 15 жовтня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 260 бойових зіткнень.
Російські війська завдали одного ракетного та 85 авіаційних ударів, скинувши 278 керованих авіабомб.
Також окупанти застосували 8224 дрони-камікадзе та здійснили 2625 обстрілів, зокрема 15 — із РСЗВ.
Карта бойових дій в Україні на 15 жовтня 2026
Ситуація в Україні на 15 жовтня 2026
Найбільшу кількість атак зафіксовано на Покровському напрямку — 35.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 штурми, Куп’янському — 18, Гуляйпільському — 16, Південно-Слобожанському — 12.
На Лиманському напрямку українські захисники відбили сім атак, Оріхівському — чотири, Північно-Слобожанському і Курському та Слов’янському — по дві, Олександрівському — одну.
На Краматорському та Придніпровському напрямках штурмових дій не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника немає.
Втрати ворога на 15 жовтня 2026 року
- особового складу – близько 1 559 230 (+1 880 осіб);
- танків – 12 414 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 537 (+2);
- артилерійських систем – 51 233 (+38);
- РСЗВ – 2 216 (+4);
- засобів ППО – 1 707 (+3);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 955 (+4);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308);
- крилатих ракет – 5 130 (+4);
- кораблів (катерів) – 35;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 163 324 (+535);
- спеціальної техніки – 4 830 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 695-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.