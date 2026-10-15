В ночь на 15 октября российские войска атаковали Украину 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 580 беспилотниками разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 536 вражеских дронов.

Атака Украины 15 октября: результаты работы ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ, российская атака началась в 18:00 14 октября. Враг выпустил 2 ракеты Х-59 из акватории Черного моря, а также 580 ударных БпЛА типов Shahed, Гербера и дронов-имитаторов Пародия.

Запуски беспилотников осуществлялись из районов Орла, Миллерово, Шаталово, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска в России, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

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К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00 15 октября украинская ПВО сбила или подавила 536 российских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения на 31 локации. Еще в 11 местах упали обломки сбитых воздушных целей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 695-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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