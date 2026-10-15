Место базирования Су-34: в российском Борисоглебске под ударом оказался аэродром
Вечером 14 октября в Борисоглебске Воронежской области РФ прозвучало несколько взрывов. После удара вспыхнул пожар.
По предварительным данным, был атакован Борисоглебский военный аэродром.
Об этом сообщает Exilenova+ и местные телеграмм-каналы.
Атака на военный аэродром Борисоглебск в Воронежской области: что известно
По словам местных жителей, взрывы в районе Борисоглебска прогремели во время объявленной ракетной опасности.
Сразу после этого в направлении аэродрома поднялся густой столб дыма, а пожар был виден издалека.
Подробные последствия атаки на Борисоглебск и точные масштабы разрушений уточняются.
Официальных подтверждений по поводу пораженной техники или инфраструктуры военного аэродрома Борисоглебска пока нет.
На территории аэродрома в Борисоглебске дислоцируются 783-й учебный авиационный центр, подразделения 105-й смешанной авиационной дивизии.
На вооружении этой дивизии находятся истребители и бомбардировщики Су-34, Су-35 и Су-30СМ, которые враг активно применяет для ударов по территории Украины, в том числе управляемыми авиабомбами (КАБ).
Фото: Exilenova+