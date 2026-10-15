Україна продовжує мобілізацію, щоб поповнювати військо та підтримувати його чисельність. Але тривалий період війни ускладнює набір людей, а питання дотримання прав військовозобов’язаних залишається актуальним.

Факти ICTV з’ясували, що відомо про темпи мобілізації в Україні за останні місяці, скільки людей потрібно залучати до війська щомісяця та які області уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав прикладами організації мобілізаційних процесів.

Які темпи мобілізації в Україні за останні місяці

За словами очільника Офісу президента Кирила Буданова, протягом останніх шести місяців Україна виконує мінімальний план мобілізації. Про це він розповів в інтерв’ю молдовському виданню Маленька країна.

Зараз дивляться

Посадовець пояснив, що труднощі з набором військовослужбовців закономірні на тлі тривалої війни. За його словами, попри складнощі, відповідальні структури справляються з поставленими завданнями, хоча цей процес дається нелегко.

Буданов наголосив, що суттєвих змін у кількісних показниках призову не варто очікувати лише через зміну підходів до роботи відповідних органів. Потреба війська залишається значною.

Скільки людей потрібно мобілізувати щомісяця

Під час трансляції телемарафону Кирило Буданов заявив, що Україні потрібно мобілізувати щонайменше 30 тис. військовозобов’язаних щомісяця. За його словами, це мінімальна кількість людей, необхідна для підтримання нинішньої ситуації на фронті.

Він також зазначив, що не очікує різкого поліпшення кількісних показників після призначення міністра оборони Євгенія Хмари. На думку Буданова, потреба у поповненні війська залишається незмінною, навіть якщо змінюються підходи до організації призову.

Окремо керівник Офісу президента наголосив на необхідності змінювати роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, йдеться про протидію неправомірним діям і силовим методам під час мобілізації.

Темпи мобілізації за останні місяці по областях

Статистика щодо кількості мобілізованих у розрізі областей України не оприлюднюється у відкритому доступі. Детальні відомості про мобілізацію під час воєнного стану містять інформацію з обмеженим доступом, оскільки їх розголошення здатне допомогти противнику оцінити мобілізаційні можливості регіонів, особливості комплектування війська та оборонний потенціал окремих територій.

Проте Дмитро Лубінець звернув увагу на відмінності в організації мобілізаційних процесів у регіонах.

В інтерв’ю Новини.LIVE омбудсмен назвав Кіровоградську та Хмельницьку області позитивними прикладами. За його словами, Кіровоградщина, зокрема Кропивницький, демонструє високі показники з урахуванням кількості населення та мобілізованих.

Лубінець вважає, що досвід цих регіонів варто вивчати й поширювати. На його думку, організація мобілізації з дотриманням прав громадян сприяє довірі до працівників ТЦК та СП і зменшує ризик конфліктів.

Омбудсмен повідомив, що найбільше звернень щодо ймовірних порушень з боку представників ТЦК надходить із Закарпатської області. Скарги також фіксують в Одеській і Дніпропетровській областях, а резонансні випадки траплялися на Львівщині.

Чи зміниться система мобілізації в Україні

Кирило Буданов не прогнозує кардинальних змін у системі мобілізації, поки триває війна. Він визнає наявність проблем і наголошує на необхідності вдосконалювати роботу ТЦК та СП.

Міністр оборони Євгеній Хмара також заявляв про потребу комплексно врегулювати мобілізаційні процеси. Під час ухвалення рішень, за його словами, мають враховувати ситуацію у війську та загальні потреби оборони.

Отже, за заявою Буданова, протягом останніх шести місяців Україна виконує мінімальний план мобілізації, а потреба становить щонайменше 30 тис. людей щомісяця. Але точних відкритих даних про фактичну кількість мобілізованих за кожен із останніх місяців і повної статистики за областями немає.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.