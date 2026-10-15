Анна Мельник, редакторка стрічки
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Потери РФ на 15 октября: ВСУ ликвидировали 1880 оккупантов, 4 РСЗО и 1,3 тыс. БпЛА
Потери врага на 15 октября 2026 — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали около 1880 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1695-е сутки полномасштабной войны превысили 1,559 млн.
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Потери врага на 15 октября 2026 года
- личного состава – около 1 559 230 (+1 880 человек);
- танков – 12 414 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 537 (+2);
- артиллерийских систем – 51 233 (+38);
- РСЗО – 2 216 (+4);
- средств ПВО – 1707 (+3);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2955 (+4);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308);
- крылатых ракет – 5 130 (+4);
- кораблей (катеров) – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 163324 (+535);
- специальной техники – 4830 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 695-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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