Потери врага на 15 октября 2026 — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали около 1880 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1695-е сутки полномасштабной войны превысили 1,559 млн.

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Потери врага на 15 октября 2026 года

личного состава – около 1 559 230 (+1 880 человек);

танков – 12 414 (+0);

боевых бронированных машин – 25 537 (+2);

артиллерийских систем – 51 233 (+38);

РСЗО – 2 216 (+4);

средств ПВО – 1707 (+3);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2955 (+4);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308);

крылатых ракет – 5 130 (+4);

кораблей (катеров) – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 163324 (+535);

специальной техники – 4830 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 695-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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