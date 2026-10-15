Потери врага на 15 октября 2026 — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали около 1880 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1695-е сутки полномасштабной войны превысили 1,559 млн.

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Потери врага на 15 октября 2026 года

  • личного состава – около 1 559 230 (+1 880 человек);
  • танков – 12 414 (+0);
  • боевых бронированных машин – 25 537 (+2);
  • артиллерийских систем – 51 233 (+38);
  • РСЗО – 2 216 (+4);
  • средств ПВО – 1707 (+3);
  • самолетов – 443 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 2955 (+4);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308);
  • крылатых ракет – 5 130 (+4);
  • кораблей (катеров) – 35;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 163324 (+535);
  • специальной техники – 4830 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 695-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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