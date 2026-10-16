Будемо робити все: Зеленський про відкриття кластерів щодо вступу в ЄС до кінця року
- Президент Володимир Зеленський заявив 16 жовтня у Брюсселі, що Україна зробить усе можливе для відкриття двох останніх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС до кінця 2026 року.
- Під час зустрічі з керівництвом ЄС Зеленський також порушив питання підготовки України до зими, енергетичної підтримки та посилення протиповітряної оборони.
Україна робитиме все, щоб відкрити два останні кластери щодо вступу ЄС до кінця року.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на початку зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою у Брюсселі.
Зеленський про терміни відкриття двох останніх кластерів щодо вступу в ЄС
– Ми будемо працювати та робити все, щоб відкрити два останні кластери до кінця року. Я впевнений, що ми це зробимо, – сказав він.
Зеленський зазначив, що планує обговорити з європейськими лідерами потреби України в енергетиці.
– І, звісно, ми хочемо закінчити цю війну як можна швидше, зараз ми не бачимо сигналів з російської сторони, що вони до цього готові. Тому ми маємо підготуватися до зими. Зимовий пакет – це не тільки енергетика, це також ППО і внески, – зауважив президент.
Він ткож подякував ЄС за підтримку.
Нагадаємо, 13 жовтня Володимир Зеленський висловив вдячність за відкриття другого та третього кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу.