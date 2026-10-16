Україна робитиме все, щоб відкрити два останні кластери щодо вступу ЄС до кінця року.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на початку зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою у Брюсселі.

Зеленський про терміни відкриття двох останніх кластерів щодо вступу в ЄС

– Ми будемо працювати та робити все, щоб відкрити два останні кластери до кінця року. Я впевнений, що ми це зробимо, – сказав він.

Зеленський зазначив, що планує обговорити з європейськими лідерами потреби України в енергетиці.

Зараз дивляться

– І, звісно, ми хочемо закінчити цю війну як можна швидше, зараз ми не бачимо сигналів з російської сторони, що вони до цього готові. Тому ми маємо підготуватися до зими. Зимовий пакет – це не тільки енергетика, це також ППО і внески, – зауважив президент.

Він ткож подякував ЄС за підтримку.

Нагадаємо, 13 жовтня Володимир Зеленський висловив вдячність за відкриття другого та третього кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

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