К концу минувших суток на фронте произошло 244 боевых столкновения. Враг нанес 63 авиационных удара, сбросил 197 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты привлекли для поражения 3181 дрон-камикадзе и осуществили 1462 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 16 октября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 696-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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