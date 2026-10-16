Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 16 октября 2026 – ситуация на фронте
К концу минувших суток на фронте произошло 244 боевых столкновения. Враг нанес 63 авиационных удара, сбросил 197 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты привлекли для поражения 3181 дрон-камикадзе и осуществили 1462 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 16 октября 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 696-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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