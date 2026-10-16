Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 16 жовтня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 244 бойові зіткнення. Ворог завдав 63 авіаційних ударів, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, окупанти залучили для ураження 3181 дрон-камікадзе та здійснили 1462 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 696-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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