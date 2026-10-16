Украина сотрудничает с десятками государств в сфере обмена разведывательной информацией, однако данные о запусках российских баллистических ракет получают непосредственно от Соединенных Штатов Америки.

Украина получает информацию о пусках баллистики именно от США

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-брифинга в Брюсселе в пятницу, 16 октября.

По словам главы государства, за время полномасштабной войны Украина смогла наладить эффективное взаимодействие в сфере разведки с большим количеством международных партнеров.

Сейчас смотрят

В настоящее время разведывательной информацией с Киевом делятся десятки стран. Зеленский подчеркнул, что такая поддержка чрезвычайно важна для Украины, и выразил благодарность всем государствам, которые помогают украинской стороне.

В то же время, президент уточнил, что информацию о запусках российских баллистических ракет Украина получает именно от американских партнеров.

— Что касается баллистики, то выходы баллистики, — эту информацию мы получаем от Соединенных Штатов Америки. Здесь, видите ли, много вызовов и именно связаные с баллистикой, — добавил он.

Зеленский отметил, что вопрос противодействия баллистическим угрозам остается одним из серьезных вызовов для Украины.

Ранее, 13 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не получила от партнеров предупреждения о запуске пяти российских баллистических ракет, которыми РФ атаковала Киев 12 октября.

В тот же день президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон продолжает обмениваться разведывательной информацией с Украиной, несмотря на отсутствие предупреждения относительно российской атаки.

Позже стало известно, что Украина снова не получила предупреждения от партнеров о баллистическом ударе по Киеву 13 октября.

В то же время, 14 октября в Европейской комиссии заявили, что не видят признаков прекращения обмена разведданными между США и Украиной.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.