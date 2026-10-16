Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев был готов прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на предоставление США систем противоракетной обороны для защиты украинской энергетической инфраструктуры от баллистических атак.

Однако необходимое вооружение Украина так и не получила.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе.

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Зеленский просил у США антибаллистические ракеты для защиты энергетики

По словам президента, он предложил американской стороне обеспечить Украину дополнительными средствами противоракетной обороны, поскольку Россия продолжает наносить удары по украинским энергообъектам.

Речь шла об ограниченном количестве антибаллистических ракет, которых хватило бы для защиты критической инфраструктуры в течение периода, когда США нуждаются в договоренности с РФ по дизельному топливу.

— Если нет прекращения огня по энергетике, дайте нам антибаллистические ракеты, чтобы защитить энергетические объекты. Дайте не очень много, пока вам эта Diesel Deal нужна… Я не получил это, — отметил Зеленский.

Президент также заверил, что получил от ЕС поддержку своей позиции.

– Я слышал от коллег из Европы только поддержку, я им благодарен за это. Наша позиция максимально чистая, честная, справедливая, – заявил он.

Он также рассказал, что договоренности между Вашингтоном и Москвой о дизельном топливе, а также решения, связанные с санкциями, стали неожиданными для украинской стороны. Информация о них поступила уже после их реализации.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо заранее сообщать о решениях, которые могут влиять на ситуацию с российскими атаками на украинскую инфраструктуру.

Президент напомнил, что Киев ранее выступал за энергетическое перемирие и поддержал соответствующее предложение президента США.

По его мнению, если договориться о прекращении ударов по энергетике невозможно, партнеры должны искать альтернативные механизмы снижения напряженности.

В то же время, российские войска продолжают атаковать украинские энергетические объекты.

Зеленский добавил, что украинские и американские переговорщики поддерживают постоянную связь. Он надеется, что в ближайшие дни стороны смогут согласовать проведение новой встречи на одном из уровней.

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