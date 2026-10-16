Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ був готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на надання США систем протиракетної оборони для захисту української енергетичної інфраструктури від балістичних атак.

Однак необхідного озброєння Україна так і не отримала.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції у Брюсселі.

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Зеленський просив у США антибалістичні ракети для захисту енергетики

За словами президента, він запропонував американській стороні забезпечити Україну додатковими засобами протиракетної оборони, оскільки Росія продовжує завдавати ударів по українських енергооб’єктах.

Йшлося про обмежену кількість антибалістичних ракет, яких вистачило б для захисту критичної інфраструктури протягом періоду, коли США потребують домовленості з РФ щодо дизельного пального.

— Якщо немає припинення вогню по енергетиці, дайте нам антибалістичні ракети, щоб я захистив енергетичні об’єкти. Дайте не дуже багато, на той час, поки вам ця Diesel Deal потрібна… Я не отримав це, — зазначив Зеленський.

Президент також запевнив, що у ЄС отримав підтримку своєї позиції.

– Я чув від колег з Європи тільки підтримку, я їм вдячний за це. Наша позиція максимально чиста, чесна, справедлива, – заявив він.

Він також розповів, що домовленості між Вашингтоном і Москвою щодо дизельного пального, а також рішення, пов’язані із санкціями, стали несподіваними для української сторони. Інформація про них надійшла вже після їх реалізації.

Зеленський наголосив, що Україну необхідно завчасно повідомляти про рішення, які можуть впливати на ситуацію з російськими атаками на українську інфраструктуру.

Президент нагадав, що Київ раніше виступав за енергетичне перемир’я та підтримав відповідну пропозицію президента США.

На його думку, якщо досягти домовленості про припинення ударів по енергетиці неможливо, партнери мають шукати альтернативні механізми зниження напруженості.

Водночас російські війська продовжують атакувати українські енергетичні об’єкти.

Зеленський додав, що українські та американські переговорники підтримують постійний зв’язок. Він сподівається, що найближчими днями сторони зможуть узгодити проведення нової зустрічі на одному з рівнів.

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