За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 790 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 16 октября 2026 года

  • личного состава – около 1 561 020 (+1 790) человек,
  • танков – 12 414 ед.
  • боевых бронированных машин – 25 552 (+15) ед.
  • артиллерийских систем – 51 242 (+9) ед.
  • РСЗО – 2 217 (+1) ед.
  • средств ПВО – 1 708 (+1) ед.
  • самолетов – 449 (+6) ед.
  • вертолетов – 356 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 2 958 (+3) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 565 590 (+693) ед.
  • крылатых ракет – 5 130 ед.,
  • кораблей / катеров – 35 ед.,
  • подлодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 163 554 (+230) ед.
  • специальной техники – 4 833 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 696-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

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