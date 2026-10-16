Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 16 октября: ВСУ уничтожили 1 790 оккупантов и 6 самолетов
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали по меньшей мере 1 790 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 16 октября 2026 года
- личного состава – около 1 561 020 (+1 790) человек,
- танков – 12 414 ед.
- боевых бронированных машин – 25 552 (+15) ед.
- артиллерийских систем – 51 242 (+9) ед.
- РСЗО – 2 217 (+1) ед.
- средств ПВО – 1 708 (+1) ед.
- самолетов – 449 (+6) ед.
- вертолетов – 356 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 958 (+3) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 565 590 (+693) ед.
- крылатых ракет – 5 130 ед.,
- кораблей / катеров – 35 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 163 554 (+230) ед.
- специальной техники – 4 833 (+3) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 696-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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