У застосунку Повітряна тривога з’явилася карта орієнтовного руху російських ракет і ударних безпілотників. Вона дає можливість побачити напрямок переміщення повітряних цілей ворога.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Карта руху дронів та ракет застосунку Повітряна тривога

Оновлення розробили в межах спільного проєкту Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, Повітряних сил ЗСУ та українських IT-компаній.

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– Під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації, не витрачаючи час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах, – ідеться в повідомленні.

Карта не показує точне розташування повітряних цілей у реальному часі. Натомість вона відображає приблизний напрямок їхнього руху.

У Міністерстві оборони пояснили, що на карті можна побачити рух крилатих ракет, Бандеролей і Шахедів.

Користувачам доступні додаткові налаштування: збільшення масштабу, відображення сітки розміром 10×10 кілометрів і ввімкнення теплової карти, яка допомагає краще визначити напрямок переміщення повітряних цілей.

Міноборони забезпечило передавання даних від Повітряних сил ЗСУ до застосунку Повітряна тривога.

Інформація від військових надходить захищеними каналами зв’язку. Застосунок отримує лише тип загрози та географічну зону, у якій її виявили.

Перед передаванням дані проходять попередню безпекову обробку, що виключає наявність чутливої інформації.

Карта відображає загальну ситуацію з повітряними загрозами, але не містить точних координат і не дає змоги відстежувати цілі в реальному часі. Інформація може надходити із затримкою.

На карті представлені не всі повітряні загрози. Вона не відображає балістичні ракети та цілі, швидкість яких перевищує 2000 км/год.

Фото: скріншот Карта повітряних тривог

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